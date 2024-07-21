Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стал известен состав сборной Украины U-19 на решающий матч против Италии
Молодежные турниры
21 июля 2024, 20:09 | Обновлено 21 июля 2024, 20:27
974
0

Стал известен состав сборной Украины U-19 на решающий матч против Италии

21 июля в 21:00 пройдет поединок 3-го тура чемпионата Европы 2024 U-19

21 июля 2024, 20:09 | Обновлено 21 июля 2024, 20:27
974
0
Стал известен состав сборной Украины U-19 на решающий матч против Италии
УАФ

21 июля в 21:00 сборная Украины U-19 проводит матч 3-го тура Евро-2024 U-19 против команды Италии U-19.

Поединок проходит на стадионе Inver Park в городе Ларн (Северная Ирландия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Турнирное положение после 2-го тура: Италия (6 очков), Украина (2), Норвегия и Северная Ирландия (по 1).

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы Евро-2024 U-19. Пять лучших сборных турнира получат путевки на ЧМ-2025 U-20.

В матче 3-го тура Украине для выхода в полуфинал нужна победа над Италией. Сине-желтых может устроить и ничья, если матч между Норвегией и Северной Ирландией также завершится миром.

Стал известен состав сборной Украины U-19 на решающий матч против Италии

Украина: Крапивцов – Гусев, Мельниченко, Михавко, Ермачков – Кревсун, Ващенко, Маткевич – Гаджиев, Пономаренко, Синчук

По теме:
Можно ли выиграть Евро U-19, если все матчи сыграть 0:0?
ВИДЕО. Как сборная Украины U-19 готовилась к решающему матчу с Италией
Михайленко рассказал о готовности Украины U-19 к игре с Италией U-19
Дмитрий Михайленко чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19 сборная Италии по футболу U-19 Украина - Италия стартовые составы
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Днепр-1 выжали, как лимон. Наш футбол не так хорош, чтобы терпеть суррогат
Футбол | 21 июля 2024, 09:14 36
Днепр-1 выжали, как лимон. Наш футбол не так хорош, чтобы терпеть суррогат
Днепр-1 выжали, как лимон. Наш футбол не так хорош, чтобы терпеть суррогат

Остается только надеяться, что мы не увидим проектов вроде «Днепр-2», «Днепр-1-1» или «Днепр-1(а)»

Известны финансовые требования Реала в отношении ухода Лунина
Футбол | 21 июля 2024, 13:24 3
Известны финансовые требования Реала в отношении ухода Лунина
Известны финансовые требования Реала в отношении ухода Лунина

Мадридцы готовы к продаже украинского голкипера

Жена Усика отреагировала на убийство Фарион, которая критиковала Александра
Бокс | 21.07.2024, 07:44
Жена Усика отреагировала на убийство Фарион, которая критиковала Александра
Жена Усика отреагировала на убийство Фарион, которая критиковала Александра
ФОТО. Будет что-то грандиозное? Усик обратился к Конору Макгрегору
Бокс | 20.07.2024, 22:55
ФОТО. Будет что-то грандиозное? Усик обратился к Конору Макгрегору
ФОТО. Будет что-то грандиозное? Усик обратился к Конору Макгрегору
Руслан РОТАНЬ – о подготовке к Олимпиаде, составе Украины и травмах
Футбол | 21.07.2024, 20:07
Руслан РОТАНЬ – о подготовке к Олимпиаде, составе Украины и травмах
Руслан РОТАНЬ – о подготовке к Олимпиаде, составе Украины и травмах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Оскар Де Ла Хойя назвал боксера, который бы доминировал в любую эпоху
Оскар Де Ла Хойя назвал боксера, который бы доминировал в любую эпоху
20.07.2024, 01:11 1
Бокс
«Готовы сделать что-то большое». В команде Усика обратились к Макгрегору
«Готовы сделать что-то большое». В команде Усика обратились к Макгрегору
20.07.2024, 21:45 6
Бокс
Шевченко предложил иностранному специалисту возглавить сборную
Шевченко предложил иностранному специалисту возглавить сборную
19.07.2024, 16:45 32
Футбол
Принял окончательное решение. Яремчук отказал турецкому клубу
Принял окончательное решение. Яремчук отказал турецкому клубу
19.07.2024, 20:40 3
Футбол
Рой Джонс назвал боксера с самым сильным ударом за всю историю
Рой Джонс назвал боксера с самым сильным ударом за всю историю
20.07.2024, 08:54 2
Бокс
Лунин сказал «да». Известны условия возможного трансфера Андрея в клуб АПЛ
Лунин сказал «да». Известны условия возможного трансфера Андрея в клуб АПЛ
20.07.2024, 07:47 7
Футбол
Свитолина неожиданно прекратила сотрудничество со своим тренером
Свитолина неожиданно прекратила сотрудничество со своим тренером
19.07.2024, 18:19 6
Теннис
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в первом тайме матча с Монпелье
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в первом тайме матча с Монпелье
20.07.2024, 13:00 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем