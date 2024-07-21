21 июля в 21:00 сборная Украины U-19 проводит матч 3-го тура Евро-2024 U-19 против команды Италии U-19.

Поединок проходит на стадионе Inver Park в городе Ларн (Северная Ирландия).

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Турнирное положение после 2-го тура: Италия (6 очков), Украина (2), Норвегия и Северная Ирландия (по 1).

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы Евро-2024 U-19. Пять лучших сборных турнира получат путевки на ЧМ-2025 U-20.

В матче 3-го тура Украине для выхода в полуфинал нужна победа над Италией. Сине-желтых может устроить и ничья, если матч между Норвегией и Северной Ирландией также завершится миром.

Стал известен состав сборной Украины U-19 на решающий матч против Италии

Украина: Крапивцов – Гусев, Мельниченко, Михавко, Ермачков – Кревсун, Ващенко, Маткевич – Гаджиев, Пономаренко, Синчук