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Сборная УКРАИНЫ
21 июля 2024, 20:07 | Обновлено 21 июля 2024, 20:33
601
0

Руслан РОТАНЬ – о подготовке к Олимпиаде, составе Украины и травмах

Турнир стартует уже 24 числа

21 июля 2024, 20:07 | Обновлено 21 июля 2024, 20:33
601
0
Руслан РОТАНЬ – о подготовке к Олимпиаде, составе Украины и травмах
УАФ. Руслан Ротань

Сборная Украины U-23 после контрольных матчей с Египтом (1:1) и Парагваем (2:2) теперь готовится к старту группового турнира Олимпийских Игр. Наставник Руслан Ротань оценил подготовку.

«На сегодняшний день у нескольких игроков есть небольшие повреждения, но я считаю, что они незначительные. Они не подвергают сомнению способность ребят сыграть. Думаю, что все готовы. Но есть другой момент, немного сложнее. За последние два дня до нас добрались только Алексей Сыч и Арсений Батагов. Мы должны оценить их состояние, как физическое, так и эмоциональное, и принять решение. Мы уже успели поговорить с ними, с коммуникацией у нас все хорошо.

Мы не можем говорить, довольны ли мы результатами товарищеских матчей. Мы готовились к Олимпийским играм, а не стремились во что бы то ни стало победить. Конечно, выигрывать мы хотим всегда, но есть очень много нюансов, на которые тренерский штаб должен обращать внимание.

В сущности, для этой команды это был второй сбор. А именно на сборе и отрабатывается сыгранность ребят. Уже на турнире в Марселе я понял, что это исполнители, которые и будут выступать на Олимпийских играх. Как тренер, я чувствовал, что многих игроков не отпустят клубы.

Но к нам присоединились два футболиста, которых там не было. Это тоже процесс адаптации. Хорошо, что мы сыграли те два матча, чтобы игроков, которые находились в разном функциональном состоянии, сбалансировать как можно лучше. Как у нас получилось, покажет турнир», — сказал Ротань.

Украина в группе олимпийского турнира сыграет против Ирака (24 июля), Марокко (27 июля) и Аргентины (30 июля).

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Руслан Ротань учебно-тренировочные сборы Олимпийские игры 2024 футбол на Олимпиаде сборная Украины по футболу U-23
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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