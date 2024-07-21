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  4. Калинина успешно стартовала на турнире WTA в Праге
WTA
21 июля 2024, 20:11 | Обновлено 21 июля 2024, 20:14
280
2

Калинина успешно стартовала на турнире WTA в Праге

Ангелина переиграла Сару Бейлек

21 июля 2024, 20:11 | Обновлено 21 июля 2024, 20:14
280
2
Калинина успешно стартовала на турнире WTA в Праге
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) победно начала выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Праге (Чехия).

В первом раунде украинка переиграла чешку Сару Бейлек (№126 WTA).

Прага. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Сара Бейлек (Чехия) – 7:5, 6:7(7), 6:2

Это была 2-я встреча теннисисток, первую тоже выиграла украинка.

В следующем раунде Калинина сразится против Эльзы Жакемо из Франции (№145 WTA).

Ранее через квалификацию в основу пробились Катарина Завацкая и Анастасия Соболева.

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WTA Прага Ангелина Калинина Сара Бейлек
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 2
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introvert
Подача на сет або матч в Калініної все така ж безнадійна, руки трусяться з переляку і жодної думки в голові. Просто миттєвий ступор і порожнеча. Для більшості наших дівчат цей елемент ахіллесова п`ята, але в порівнянні з Ангеліною решта просто ментальні гіганти.
Знову розбазарена перевага в кожній з партій, знову купа фейлів на тайбрейку і традиційно народжений в трьохгодинних муках прохід в наступне коло. Де-юре перемога, де-факто мазохізм.
Можливо, далі буде краще, але це вже без мене. Перегляд матчів Калініної намагаюся суворо дозувати через небезпеку для власної психіки)
Ну а Сара симпатична дівчинка і шкода, що завершувала з травмою.
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C.Пеклов
виграла, вимучила суперницю,але з такою подачею далеко не зайдеш...
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