Калинина успешно стартовала на турнире WTA в Праге

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) победно начала выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Праге (Чехия).

В первом раунде украинка переиграла чешку Сару Бейлек (№126 WTA).

Прага. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Сара Бейлек (Чехия) – 7:5, 6:7(7), 6:2

Это была 2-я встреча теннисисток, первую тоже выиграла украинка.

В следующем раунде Калинина сразится против Эльзы Жакемо из Франции (№145 WTA).

Ранее через квалификацию в основу пробились Катарина Завацкая и Анастасия Соболева.