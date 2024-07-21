WTA21 июля 2024, 20:11 | Обновлено 21 июля 2024, 20:14
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2
Калинина успешно стартовала на турнире WTA в Праге
Ангелина переиграла Сару Бейлек
21 июля 2024, 20:11 | Обновлено 21 июля 2024, 20:14
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) победно начала выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Праге (Чехия).
В первом раунде украинка переиграла чешку Сару Бейлек (№126 WTA).
Прага. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Сара Бейлек (Чехия) – 7:5, 6:7(7), 6:2
Это была 2-я встреча теннисисток, первую тоже выиграла украинка.
В следующем раунде Калинина сразится против Эльзы Жакемо из Франции (№145 WTA).
Ранее через квалификацию в основу пробились Катарина Завацкая и Анастасия Соболева.
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Знову розбазарена перевага в кожній з партій, знову купа фейлів на тайбрейку і традиційно народжений в трьохгодинних муках прохід в наступне коло. Де-юре перемога, де-факто мазохізм.
Можливо, далі буде краще, але це вже без мене. Перегляд матчів Калініної намагаюся суворо дозувати через небезпеку для власної психіки)
Ну а Сара симпатична дівчинка і шкода, що завершувала з травмою.