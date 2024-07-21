Завацкая и Соболева узнали имена первых соперниц в основе турнира в Праге

Украинские теннисистки Катарина Завацкая (№179 WTA) и Анастасия Соболева (№237 WTA) успешно преодолели квалификацию на грунтовом турнире WTA 250 в Праге и уже получили первых соперниц в основе.

Завацкая в первом раунде основной сетки сыграет против первого номера посева Линды Носковой из Чехии (№26 WTA).

Соболева на этой же стадии сразится с Евой Лис из Германии (№129 WTA).

Интересно, что Катарина и Анастасия могут сыграть между собой уже во втором круге.