WTA21 июля 2024, 19:13 |
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Завацкая и Соболева узнали имена первых соперниц в основе турнира в Праге
Катарина и Анастасия могут сыграть между собой уже во втором круге
21 июля 2024, 19:13 |
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Украинские теннисистки Катарина Завацкая (№179 WTA) и Анастасия Соболева (№237 WTA) успешно преодолели квалификацию на грунтовом турнире WTA 250 в Праге и уже получили первых соперниц в основе.
Завацкая в первом раунде основной сетки сыграет против первого номера посева Линды Носковой из Чехии (№26 WTA).
Соболева на этой же стадии сразится с Евой Лис из Германии (№129 WTA).
Интересно, что Катарина и Анастасия могут сыграть между собой уже во втором круге.
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