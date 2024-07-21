Юрий МАКСИМОВ: «Мне грустно, что такая команда исчезла из нашего футбола»

Экс-тренер «Днепра-1» Юрий Максимов рассказал, чем он занимается после того, как клуб распался.

– Насколько мне известно, 15 июля уволили практически всех сотрудников, футболистов и весь персонал базы. По состоянию на 21 июля в штате клуба осталось всего три сотрудника: главный тренер Юрий Максимов, директор клуба Антон Фурсов и бухгалтер. Теперь мы можем втроем сыграть в известную карточную игру – космический рамс. Это игра в карты из моего детства. А что касается футбола, то мы можем еще пригласить Евгения Селезнева, Николая Ищенко, Сергея Ревута, Николая Медина и Андрея Полунина. Сколько нужно игроков, чтобы начать официальный матч – семь? Мы их найдем.

– Юрий Вильевич, вы работали в Днепре-1 один сезон. Какие главные впечатления у Вас остались от этого времени?

– У нас играли прекрасные футболисты, преимущественно украинские игроки. Теперь мы видим, что все они востребованы другими командами, и я этому очень рад. Однако мне грустно, что такая команда исчезла из нашего футбола.

– Можете ли вы вспомнить какую-нибудь интересную историю из жизни команды?

– Запомнилась наша последняя игра в сезоне-2023/2024. Мы выиграли в Одессе у Черноморца со счетом 2:0 и выполнили задачу – попали в еврокубки. После окончания этого поединка многие ребята разъехались по домам, и только несколько человек ехали в Днепр автобусом. Гуцуляк, Сваток и Леднев решили играть в джокер и четвертым пригласили меня. Играли на небольшие деньги.

Я спросил у ребят, кто из них самый интересный за карточным столом. Мне сказали – Леднев. В итоге Гуцуляк и Сваток остались при своих, а Леднев проиграл примерно 6 800 гривен. Ему мы сказали, что спишут его проигрыш из моего выигрыша. В целом джокер – игра для настоящих футболистов, здесь надо думать. Для меня это показатель, что эта игра развивает мышление. Кто умеет играть в джокер, тот и на футбольном поле сможет себя проявить.

– Где вы сейчас находитесь, в нынешнее межсезонье?

– Дома, в Киеве, на даче. Я недавно приобрел маленького щенка и его тренирую. Немецкий язык я знаю. А еще знаю три других языка – заливной, говяжий и свиной. А вообще чрезвычайно жаль, что «Днепр-1» исчезает. И это все происходит в миллионном городе, где есть огромные футбольные традиции. Понятно, что всех причин исчезновения футбольного клуба мы не знаем, но на это, наверное, есть основания. А жизнь, в частности футбольная, продолжается.

Ранее стало известно, кого выбрали клубы УПЛ в качестве замены «Днепру-1».