Арсенал объявил о переходе голкипера Аякса. Как теперь с Луниным?

Английский «Арсенал» уведомил о подписании контракта с 18-летним Томми Сетфордом, который до этого находится в структуре амстердамского «Аякса».

Сообщается, что Сетфорд, который родился в Нидерландах, но имеет английское футбольное гражданство и выступает за сборную Англии U-20, поставил свою подпись под долгосрочным соглашением.

В стане «Арсенала» видят в Сетфорде перспективу. Пока он будет находиться в клубной команде U-21, что для 18-летнего голкипера является авансом на будущее.

Напомним, ранее сообщалось, что «Арсенал» сделал официальное предложение о переходе украинскому голкиперу мадридского «Реала» Андрею Лунину.