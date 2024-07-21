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  4. Арсенал объявил о переходе голкипера Аякса. Как теперь с Луниным?
Англия
21 июля 2024, 14:27 | Обновлено 21 июля 2024, 14:36
647
2

Арсенал объявил о переходе голкипера Аякса. Как теперь с Луниным?

«Канониры» пополнили ряды молодым Томми Сетфордом

21 июля 2024, 14:27 | Обновлено 21 июля 2024, 14:36
647
2
Арсенал объявил о переходе голкипера Аякса. Как теперь с Луниным?
ФК Арсенал Лондон. Томми Сетфорд

Английский «Арсенал» уведомил о подписании контракта с 18-летним Томми Сетфордом, который до этого находится в структуре амстердамского «Аякса».

Сообщается, что Сетфорд, который родился в Нидерландах, но имеет английское футбольное гражданство и выступает за сборную Англии U-20, поставил свою подпись под долгосрочным соглашением.

В стане «Арсенала» видят в Сетфорде перспективу. Пока он будет находиться в клубной команде U-21, что для 18-летнего голкипера является авансом на будущее.

Напомним, ранее сообщалось, что «Арсенал» сделал официальное предложение о переходе украинскому голкиперу мадридского «Реала» Андрею Лунину.

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Юрій Остроумов Источник: ФК Арсенал Лондон
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Комментарии 2
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ManCity
Срав пердів… з гори летів))))
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+1
Falko
Треба ж згадати Луніна в заголовку, аби народ злетівся почитати.
Яким боком це його стосується, якщо малого підписали в U-21?
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0
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