Арсенал объявил о переходе голкипера Аякса. Как теперь с Луниным?
«Канониры» пополнили ряды молодым Томми Сетфордом
Английский «Арсенал» уведомил о подписании контракта с 18-летним Томми Сетфордом, который до этого находится в структуре амстердамского «Аякса».
Сообщается, что Сетфорд, который родился в Нидерландах, но имеет английское футбольное гражданство и выступает за сборную Англии U-20, поставил свою подпись под долгосрочным соглашением.
В стане «Арсенала» видят в Сетфорде перспективу. Пока он будет находиться в клубной команде U-21, что для 18-летнего голкипера является авансом на будущее.
Напомним, ранее сообщалось, что «Арсенал» сделал официальное предложение о переходе украинскому голкиперу мадридского «Реала» Андрею Лунину.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Старт розыгрыша Кубка Украины переносится
Остается только надеяться, что мы не увидим проектов вроде «Днепр-2», «Днепр-1-1» или «Днепр-1(а)»
Яким боком це його стосується, якщо малого підписали в U-21?