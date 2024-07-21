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Украина. Первая лига
21 июля 2024, 13:06 | Обновлено 21 июля 2024, 13:35
583
0

Виновата местная власть? Все игроки Звягеля станут свободными агентами

Клуб из Житомирской области потеряет статус профессионального

21 июля 2024, 13:06 | Обновлено 21 июля 2024, 13:35
583
0
Виновата местная власть? Все игроки Звягеля станут свободными агентами
ФК Звягель

Как стало известно Sport.ua, 22 июля перволиговый ФК «Звягель» официально уведомит ПФЛ о приостановлении выступлений в соревнованиях под эгидой этой организации.

По информации нашего источника, на пути полищукам стали не только шаткие финансовые тылы, а и несоответствие стадиона в Звягеле требованиям Первой лиги. «Звягель» даже был готов домашние поединки первого круга проводить на выезде, чтобы навести порядок с раздевалками, но не получил гарантий от городских властей, которым принадлежит это спортсооружение, что необходимые работы будут выполнены.

Все футболисты, которые были на контракте в «Звягеле», получат статус свободных агентов.

Ранее мы сообщали, что новичок Первой лиги, вероятнее всего, снимется с нового сезона чемпионата Украины.

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Звягель инсайд чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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