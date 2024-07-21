Виновата местная власть? Все игроки Звягеля станут свободными агентами

Как стало известно Sport.ua, 22 июля перволиговый ФК «Звягель» официально уведомит ПФЛ о приостановлении выступлений в соревнованиях под эгидой этой организации.

По информации нашего источника, на пути полищукам стали не только шаткие финансовые тылы, а и несоответствие стадиона в Звягеле требованиям Первой лиги. «Звягель» даже был готов домашние поединки первого круга проводить на выезде, чтобы навести порядок с раздевалками, но не получил гарантий от городских властей, которым принадлежит это спортсооружение, что необходимые работы будут выполнены.

Все футболисты, которые были на контракте в «Звягеле», получат статус свободных агентов.

Ранее мы сообщали, что новичок Первой лиги, вероятнее всего, снимется с нового сезона чемпионата Украины.