Виновата местная власть? Все игроки Звягеля станут свободными агентами
Клуб из Житомирской области потеряет статус профессионального
Как стало известно Sport.ua, 22 июля перволиговый ФК «Звягель» официально уведомит ПФЛ о приостановлении выступлений в соревнованиях под эгидой этой организации.
По информации нашего источника, на пути полищукам стали не только шаткие финансовые тылы, а и несоответствие стадиона в Звягеле требованиям Первой лиги. «Звягель» даже был готов домашние поединки первого круга проводить на выезде, чтобы навести порядок с раздевалками, но не получил гарантий от городских властей, которым принадлежит это спортсооружение, что необходимые работы будут выполнены.
Все футболисты, которые были на контракте в «Звягеле», получат статус свободных агентов.
Ранее мы сообщали, что новичок Первой лиги, вероятнее всего, снимется с нового сезона чемпионата Украины.
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