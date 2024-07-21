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Испания
21 июля 2024, 12:56 | Обновлено 21 июля 2024, 13:03
331
1

Реал намерен установить мировой рекорд по стоимости ВИП-мест

«Галактикос» готовят космическое предложение

21 июля 2024, 12:56 | Обновлено 21 июля 2024, 13:03
331
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Реал намерен установить мировой рекорд по стоимости ВИП-мест
Getty Images/Global Images Ukraine. «Сантьяго Бернабеу»

Мадридский «Реал» хочет стать мировым рекордсменом по стоимости ВИП-места на своем домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Сообщается, что «Реал» на реконструированной за 1,5 млрд евро клубной арене намерен создать 300 лакшери-мест категории Super VIP. Стоимость одного места будет составлять 250 тыс евро.

Места разработаны исключительно с мыслью о роскоши и эксклюзивности. Они будут отделены от трибун и предлагают наилучший возможный вид на поле на стадионе.

Те, у кого есть средства на приобретение места категории Super VIP, которое будет находиться в первом амфитеатре «Сантьяго Бернабеу», получат доступ к эксклюзивной еде, напиткам и другим продуктам, а также к уникальным впечатлениям от всего происходящего на арене.

Ранее, напомним, сообщалось, что топовий инсайдер подтвердил вероятность ухода украинца Андрея Лунина из «Реала».

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Сантьяго Бернабеу Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Daily Mail
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Самое парадоксальное, что найдутся мажеры с распальцовкой и выкупят эти места. В мире море мажерного быдла, которое получают деньги буквально ничего не делая, особенно арабы сидящие на нефти....
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