Реал намерен установить мировой рекорд по стоимости ВИП-мест

Мадридский «Реал» хочет стать мировым рекордсменом по стоимости ВИП-места на своем домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Сообщается, что «Реал» на реконструированной за 1,5 млрд евро клубной арене намерен создать 300 лакшери-мест категории Super VIP. Стоимость одного места будет составлять 250 тыс евро.

Места разработаны исключительно с мыслью о роскоши и эксклюзивности. Они будут отделены от трибун и предлагают наилучший возможный вид на поле на стадионе.

Те, у кого есть средства на приобретение места категории Super VIP, которое будет находиться в первом амфитеатре «Сантьяго Бернабеу», получат доступ к эксклюзивной еде, напиткам и другим продуктам, а также к уникальным впечатлениям от всего происходящего на арене.

Ранее, напомним, сообщалось, что топовий инсайдер подтвердил вероятность ухода украинца Андрея Лунина из «Реала».