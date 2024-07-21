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  4. ЗАБАРНЫЙ – о новом контракте: «С Борнмутом мы можем добиться большего»
Англия
21 июля 2024, 12:58 |
289
0

ЗАБАРНЫЙ – о новом контракте: «С Борнмутом мы можем добиться большего»

Украинский футболист рад продлить свое пребывание в английском клубе

21 июля 2024, 12:58 |
289
0
ЗАБАРНЫЙ – о новом контракте: «С Борнмутом мы можем добиться большего»
ФК Борнмут. Илья Забарный (слева)

Украинский легионер «Борнмута» Илья Забарный прокомментировал подпиcание нового долгосрочного контракта с английским клубом.

«Я так взволнован и так счастлив быть здесь.

Мне очень нравится в Борнмуте, это прекрасный город и очень интересный проект.

Я пережил много хороших моментов, прошлый сезон был очень важен для меня. Мы набрали рекордное количество очков, но мы можем добиться большего, это действительно отличное место, и я рад продлить свое пребывание здесь», – сказал украинец.

В прошлом сезоне Забарный сыграл 37 матчей в АПЛ и забил один гол.

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продление контракта Борнмут Илья Забарный
Владимир Клепач Источник: ФК Борнмут
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