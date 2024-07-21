ЗАБАРНЫЙ – о новом контракте: «С Борнмутом мы можем добиться большего»
Украинский футболист рад продлить свое пребывание в английском клубе
Украинский легионер «Борнмута» Илья Забарный прокомментировал подпиcание нового долгосрочного контракта с английским клубом.
«Я так взволнован и так счастлив быть здесь.
Мне очень нравится в Борнмуте, это прекрасный город и очень интересный проект.
Я пережил много хороших моментов, прошлый сезон был очень важен для меня. Мы набрали рекордное количество очков, но мы можем добиться большего, это действительно отличное место, и я рад продлить свое пребывание здесь», – сказал украинец.
В прошлом сезоне Забарный сыграл 37 матчей в АПЛ и забил один гол.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Кремень» имеет проблемы с домашней ареной
Всему виной агент украинца