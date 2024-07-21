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Англия
21 июля 2024, 10:31 | Обновлено 21 июля 2024, 10:53
502
0

МЮ намерен переманить к себе из Арсенала талантливого молодого форварда

Клуб может сменить Чидо Оби-Мартин

21 июля 2024, 10:31 | Обновлено 21 июля 2024, 10:53
502
0
МЮ намерен переманить к себе из Арсенала талантливого молодого форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Чидо Оби-Мартин

«Манчестер Юнайтед» близок к тому, что подписать 16-летнего нападающего из структуры лондонского «Арсенала» Чидо Оби-Мартина.

Сообщается, что манкунианцы делают все возможное, чтобы завершить переход талантливого тинейджера как можно быстрее. Причина этого заключается в том, что интерес к Оби-Мартину имеется как со стороны клубов Английской Премьер-лиги, так и немецкой Бундеслиги.

В минувшем сезоне Чидо Оби-Мартин провел во всех турнирах в составе молодежной команды «Арсенала» 26 матчей, забил 32 гола, сделал 3 ассиста. 16-летний нападающий еще не дебютировал в составе главной клубной команды «канониров».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Болонья» согласовали условия трансфера защитника сборной Италии.

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Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
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