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Англия
21 июля 2024, 08:55 | Обновлено 21 июля 2024, 09:18
538
0

Определена пятерка лучших хавбеков в истории АПЛ

Рейтинг возглавил экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз

21 июля 2024, 08:55 | Обновлено 21 июля 2024, 09:18
538
0
Определена пятерка лучших хавбеков в истории АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Пол Скоулз

Топовое издание Give me Sport составило рейтинг лучших полузащитников в истории Английской Премьер-лиги с момента ее основания в 1992 году.

Рейтинг игроков составлялся по количеству голов, забитых футболистом, сделанных им ассистов, а также количеству завоеванных трофеев. Также в расчет бралось качество команд, которые они представляли, и игровое долголетие.

В результате пятерка лучших полузащитников в истории АПЛ получилась следующей:

  1. Пол Скоулз – 499 матчей, 11 трофеев в АПЛ;
  2. Стивен Джеррард – 504 матча, 0 трофеев;
  3. Фрэнк Лэмпард – 609 матчей, 3 трофея;
  4. Райан Гиггз – 632 матча, 13 трофеев;
  5. Кевин Де Брейне – 260 матчей, 6 трофеев.

Ранее сообщалось, что один из топовых клубов АПЛ нацелился на украинца Илью Забарного.

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Юрій Остроумов Источник: Give me Sport
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