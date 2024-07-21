Определена пятерка лучших хавбеков в истории АПЛ

Топовое издание Give me Sport составило рейтинг лучших полузащитников в истории Английской Премьер-лиги с момента ее основания в 1992 году.

Рейтинг игроков составлялся по количеству голов, забитых футболистом, сделанных им ассистов, а также количеству завоеванных трофеев. Также в расчет бралось качество команд, которые они представляли, и игровое долголетие.

В результате пятерка лучших полузащитников в истории АПЛ получилась следующей:

Пол Скоулз – 499 матчей, 11 трофеев в АПЛ; Стивен Джеррард – 504 матча, 0 трофеев; Фрэнк Лэмпард – 609 матчей, 3 трофея; Райан Гиггз – 632 матча, 13 трофеев; Кевин Де Брейне – 260 матчей, 6 трофеев.

Ранее сообщалось, что один из топовых клубов АПЛ нацелился на украинца Илью Забарного.