Определена пятерка лучших хавбеков в истории АПЛ
Рейтинг возглавил экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз
Топовое издание Give me Sport составило рейтинг лучших полузащитников в истории Английской Премьер-лиги с момента ее основания в 1992 году.
Рейтинг игроков составлялся по количеству голов, забитых футболистом, сделанных им ассистов, а также количеству завоеванных трофеев. Также в расчет бралось качество команд, которые они представляли, и игровое долголетие.
В результате пятерка лучших полузащитников в истории АПЛ получилась следующей:
- Пол Скоулз – 499 матчей, 11 трофеев в АПЛ;
- Стивен Джеррард – 504 матча, 0 трофеев;
- Фрэнк Лэмпард – 609 матчей, 3 трофея;
- Райан Гиггз – 632 матча, 13 трофеев;
- Кевин Де Брейне – 260 матчей, 6 трофеев.
Ранее сообщалось, что один из топовых клубов АПЛ нацелился на украинца Илью Забарного.
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