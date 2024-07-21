Полесье подписало воспитанника львовского футбола

Житомирское «Полесье» на официальном сайте объявило, что новичком команды стал 20-летний Богдан Панчишин. Контракт подписан на два года с возможностью пролонгации на год. Игрок выбрал номер 88.

Богдан Панчишин – воспитанник львовского футбола, первые шаги в футболе делал в академии «Львова».

Прошлый сезон Панчишин отыграл в составе второлигового «Звягеля», с которым получил путевку в Первую лигу. Однако «Звягель» рискует там не сыграть из-за проблем со стадионом.

Напомним, недавно состав «Полесья» усилил 18-летний конголезец Джери Йока.