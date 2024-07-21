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Украина. Премьер лига
21 июля 2024, 03:01 | Обновлено 21 июля 2024, 03:16
129
0

Полесье подписало воспитанника львовского футбола

Богдан Панчишин перешел в житомирскую команду

21 июля 2024, 03:01 | Обновлено 21 июля 2024, 03:16
129
0
Полесье подписало воспитанника львовского футбола
ФК Полесье. Богдан Панчишин

Житомирское «Полесье» на официальном сайте объявило, что новичком команды стал 20-летний Богдан Панчишин. Контракт подписан на два года с возможностью пролонгации на год. Игрок выбрал номер 88.

Богдан Панчишин – воспитанник львовского футбола, первые шаги в футболе делал в академии «Львова».

Прошлый сезон Панчишин отыграл в составе второлигового «Звягеля», с которым получил путевку в Первую лигу. Однако «Звягель» рискует там не сыграть из-за проблем со стадионом.

Напомним, недавно состав «Полесья» усилил 18-летний конголезец Джери Йока.

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Сергей Рипьюк Источник: ФК Полесье
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