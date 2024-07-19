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Украина. Премьер лига
19 июля 2024, 15:02 | Обновлено 19 июля 2024, 15:16
1068
1

Полесье подписало еще одного новичка

18-летний конголезец Джерри Йока стал игроком житомирского клуба

19 июля 2024, 15:02 | Обновлено 19 июля 2024, 15:16
1068
1
Полесье подписало еще одного новичка
ФК Полесье. Джерри Йока

«Полесье» объявило о подписании очередного новичка в летнее межсезонье. 18-летний Джерри Йока, который выступал в конголезском RCM, оформил соглашение на четыре года.

Отметим, что Йока успел отличиться забитым мячом в спарринге со второй командой «Полесья».

Ранее мы сообщали, что «Полесье» усилилось защитником Эдуардом Сарапием.

ФК Полесье. Джерри Йока

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Сергей Цыба Источник: ФК Полесье
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