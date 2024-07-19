Полесье подписало еще одного новичка

«Полесье» объявило о подписании очередного новичка в летнее межсезонье. 18-летний Джерри Йока, который выступал в конголезском RCM, оформил соглашение на четыре года.

Отметим, что Йока успел отличиться забитым мячом в спарринге со второй командой «Полесья».

Ранее мы сообщали, что «Полесье» усилилось защитником Эдуардом Сарапием.