Полесье-2 в домашнем матче переиграло винницкую Ниву
Игра закончилась со счетом 2:0
«Полесье-2» одержало победу над винницкой «Нивой» в домашнем товарищеском матче со счетом 2:0.
Первый тайм прошел в равной борьбе, обе команды имели опасные моменты, но не смогли их реализовать. На перерыв игроки ушли со счётом 0:0.
На 78-й минуте Венделл отдал пас на Михаила Раска, который вышел один на один с вратарем и забил первый гол. Через минуту Раско ассистировал игроку на просмотре, который смог реализовать еще один забитый мяч за команду.
Товарищеский матч. 20 июля, Житомир
Полесье-2 – Нива Винница – 2:0
Голы: Раско, 78, игрок на просмотре, 79
Ранее «Полесье-2» уже побеждало винницкую команду со счетом 3:2.
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