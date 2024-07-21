Полесье-2 в домашнем матче переиграло винницкую Ниву

«Полесье-2» одержало победу над винницкой «Нивой» в домашнем товарищеском матче со счетом 2:0.

Первый тайм прошел в равной борьбе, обе команды имели опасные моменты, но не смогли их реализовать. На перерыв игроки ушли со счётом 0:0.

На 78-й минуте Венделл отдал пас на Михаила Раска, который вышел один на один с вратарем и забил первый гол. Через минуту Раско ассистировал игроку на просмотре, который смог реализовать еще один забитый мяч за команду.

Товарищеский матч. 20 июля, Житомир

Полесье-2 – Нива Винница – 2:0

Голы: Раско, 78, игрок на просмотре, 79

Ранее «Полесье-2» уже побеждало винницкую команду со счетом 3:2.