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Полесье-2
20.07.2024 18:00 – FT 2 : 0
Нива Винница
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21 июля 2024, 02:40 | Обновлено 21 июля 2024, 02:46
53
0

Полесье-2 в домашнем матче переиграло винницкую Ниву

Игра закончилась со счетом 2:0

21 июля 2024, 02:40 | Обновлено 21 июля 2024, 02:46
53
0
Полесье-2 в домашнем матче переиграло винницкую Ниву
Нива Винница

«Полесье-2» одержало победу над винницкой «Нивой» в домашнем товарищеском матче со счетом 2:0.

Первый тайм прошел в равной борьбе, обе команды имели опасные моменты, но не смогли их реализовать. На перерыв игроки ушли со счётом 0:0.

На 78-й минуте Венделл отдал пас на Михаила Раска, который вышел один на один с вратарем и забил первый гол. Через минуту Раско ассистировал игроку на просмотре, который смог реализовать еще один забитый мяч за команду.

Товарищеский матч. 20 июля, Житомир

Полесье-2 – Нива Винница – 2:0

Голы: Раско, 78, игрок на просмотре, 79

Ранее «Полесье-2» уже побеждало винницкую команду со счетом 3:2.

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Полесье-2 Житомир Нива Винница товарищеские матчи
Сергей Рипьюк Источник: ФК Полесье
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