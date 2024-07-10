Вторая команда Полесья обыграла в спарринге винницкую Ниву

Житомирское «Полесье-2» 10 июля провело второй официальный спарринг на выезде во время летнего сбора – против винницкой «Нивы».

Первый тайм прошел в равной борьбе, однако житомиряне не смогли реализовать свои моменты, в отличие от соперника, и ушли на перерыв со счетом 0:2. Во втором тайме житомиряне отличились первым голом, а через несколько минут команда сравняли счет (2:2). В конце матча «Полесье-2» сумело выйти вперед и одержало итоговую победу со счетом 3:2.

Винницкая Нива снова проиграла в контрольном поединке. Начиналось все неплохо для команды Юрия Ярошенко. В первом тайме винничане благодаря голевому дублю Вадима Панасюка вышли вперед (2:0). Винницкая команда уверенно контролировала игру и имела игровое преимущество над второлиговым Полесием-2.

После перерыва обе команды обновили составы. На поле вышли молодые винничане и постепенно гости перехватили инициативу. После ошибок вратаря и защиты житомиряне трижды расписались в воротах соперника. Наиболее реальный шанс поразить ворота Полесья-2 имел играющий президент Нивы Артур Загорулько, но он с выгодной позиции промахнулся по пустым воротам.

Зафиксирована победа Полесья-2 над винницкой Нивой (3:2). Следующую игру винницкая Нива проведет 12 июля в Хмельницком, соперником будет перволиговое Подолье.

Товарищеский матч. 10 июля. Винница

Нива Винница – Полесье-2 Житомир – 2:3

Голы: Вадим Панасюк, два гола (Нива Винница)