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Товарищеские матчи
Нива Винница
10.07.2024 17:00 – FT 2 : 3
Полесье-2
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Украина. Вторая лига
10 июля 2024, 23:23 | Обновлено 10 июля 2024, 23:52
219
0

Вторая команда Полесья обыграла в спарринге винницкую Ниву

Винницкая команда была впереди 2:0, но в итоге уступила со счетом 2:3

10 июля 2024, 23:23 | Обновлено 10 июля 2024, 23:52
219
0
Вторая команда Полесья обыграла в спарринге винницкую Ниву
ФК Нива Винница

Житомирское «Полесье-2» 10 июля провело второй официальный спарринг на выезде во время летнего сбора – против винницкой «Нивы».

Первый тайм прошел в равной борьбе, однако житомиряне не смогли реализовать свои моменты, в отличие от соперника, и ушли на перерыв со счетом 0:2. Во втором тайме житомиряне отличились первым голом, а через несколько минут команда сравняли счет (2:2). В конце матча «Полесье-2» сумело выйти вперед и одержало итоговую победу со счетом 3:2.

Винницкая Нива снова проиграла в контрольном поединке. Начиналось все неплохо для команды Юрия Ярошенко. В первом тайме винничане благодаря голевому дублю Вадима Панасюка вышли вперед (2:0). Винницкая команда уверенно контролировала игру и имела игровое преимущество над второлиговым Полесием-2.

После перерыва обе команды обновили составы. На поле вышли молодые винничане и постепенно гости перехватили инициативу. После ошибок вратаря и защиты житомиряне трижды расписались в воротах соперника. Наиболее реальный шанс поразить ворота Полесья-2 имел играющий президент Нивы Артур Загорулько, но он с выгодной позиции промахнулся по пустым воротам.

Зафиксирована победа Полесья-2 над винницкой Нивой (3:2). Следующую игру винницкая Нива проведет 12 июля в Хмельницком, соперником будет перволиговое Подолье.

Товарищеский матч. 10 июля. Винница

Нива Винница – Полесье-2 Житомир – 2:3

Голы: Вадим Панасюк, два гола (Нива Винница)

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Николай Степанюк Источник: ФК Нива Вц
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