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Товарищеские матчи
Александрия
20.07.2024 18:00 – FT 2 : 1
Ингулец
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21 июля 2024, 02:20 | Обновлено 21 июля 2024, 02:27
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0

Четыре тайма по 30 минут. Александрия победила Ингулец

Команда Ротаня готовится к возобновлению УПЛ

21 июля 2024, 02:20 | Обновлено 21 июля 2024, 02:27
20
0
Четыре тайма по 30 минут. Александрия победила Ингулец
ФК Александрия

Состоялся еще один товарищеский матч клубов УПЛ. «Александрия» на домашнем стадионе «Ника» принимала «Ингулец», который в этом сезоне вернулся в Премьер-лигу.

Игра проходила в формате четыре тайма по 30 минут и закончилась победой хозяев со счетом 2:1. Голы за «Александрию» забили Базаев и Безерра, кто забил за «Ингулец», пока неизвестно.

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань пока отсутствует в расположении команды, это связано с тем, что он занимается подготовкой олимпийской сборной Украины к старту Олимпиады.

Товарищеский матч. 20 июля, КСК «Ника», Александрия

Александрия – Ингулец – 2:1

Голы: Базаев, Безерра – ?

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Александрия Ингулец Александрия - Ингулец товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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