Четыре тайма по 30 минут. Александрия победила Ингулец
Команда Ротаня готовится к возобновлению УПЛ
Состоялся еще один товарищеский матч клубов УПЛ. «Александрия» на домашнем стадионе «Ника» принимала «Ингулец», который в этом сезоне вернулся в Премьер-лигу.
Игра проходила в формате четыре тайма по 30 минут и закончилась победой хозяев со счетом 2:1. Голы за «Александрию» забили Базаев и Безерра, кто забил за «Ингулец», пока неизвестно.
Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань пока отсутствует в расположении команды, это связано с тем, что он занимается подготовкой олимпийской сборной Украины к старту Олимпиады.
Товарищеский матч. 20 июля, КСК «Ника», Александрия
Александрия – Ингулец – 2:1
Голы: Базаев, Безерра – ?
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне завершили подготовительный сбор к новому сезону
В Испании раскрыли детали взаимоотношений итальянского наставника с Андреем