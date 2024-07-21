Четыре тайма по 30 минут. Александрия победила Ингулец

Состоялся еще один товарищеский матч клубов УПЛ. «Александрия» на домашнем стадионе «Ника» принимала «Ингулец», который в этом сезоне вернулся в Премьер-лигу.

Игра проходила в формате четыре тайма по 30 минут и закончилась победой хозяев со счетом 2:1. Голы за «Александрию» забили Базаев и Безерра, кто забил за «Ингулец», пока неизвестно.

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань пока отсутствует в расположении команды, это связано с тем, что он занимается подготовкой олимпийской сборной Украины к старту Олимпиады.

Товарищеский матч. 20 июля, КСК «Ника», Александрия

Александрия – Ингулец – 2:1

Голы: Базаев, Безерра – ?