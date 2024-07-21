Ворскла с голом Черноморца в спарринге одолела Минай

Состоялся заключительный матч на летнем сборе для полтавской «Ворсклы». Команда Сергея Долганского встречалась с «Минаем».

Игра закончилась минимальной победой полтавской команды. Голом отличился Александр Черноморец, которому ассистировал Ибрагим Кане.

Напомним, «Минай» имеет большие шансы остаться в УПЛ, несмотря на занятое в предыдущем чемпионате предпоследнее место. Большинство клубов Премьер-лиги проголосовали за то, чтобы именно «Минай» заменил «Днепр-1», однако еще возможный вариант, в котором вакантное место разыграют «Минай», «Металлист 1925», «Левый берег» и «Эпицентр».

Товарищеский матч. 20 июля. С. Минай, Закарпатская область

Минай – Ворскла – 0:1

Гол: Черноморец, 25