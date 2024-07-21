Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла с голом Черноморца в спарринге одолела Минай
Товарищеские матчи
Минай
20.07.2024 18:00 – FT 0 : 1
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Другие новости
21 июля 2024, 01:40 | Обновлено 21 июля 2024, 01:54
42
0

Ворскла с голом Черноморца в спарринге одолела Минай

Полтавская команда одержала минимальную победу

21 июля 2024, 01:40 | Обновлено 21 июля 2024, 01:54
42
0
Ворскла с голом Черноморца в спарринге одолела Минай
УПЛ

Состоялся заключительный матч на летнем сборе для полтавской «Ворсклы». Команда Сергея Долганского встречалась с «Минаем».

Игра закончилась минимальной победой полтавской команды. Голом отличился Александр Черноморец, которому ассистировал Ибрагим Кане.

Напомним, «Минай» имеет большие шансы остаться в УПЛ, несмотря на занятое в предыдущем чемпионате предпоследнее место. Большинство клубов Премьер-лиги проголосовали за то, чтобы именно «Минай» заменил «Днепр-1», однако еще возможный вариант, в котором вакантное место разыграют «Минай», «Металлист 1925», «Левый берег» и «Эпицентр».

Товарищеский матч. 20 июля. С. Минай, Закарпатская область

Минай – Ворскла – 0:1

Гол: Черноморец, 25

По теме:
Полесье-2 в домашнем матче переиграло винницкую Ниву
Четыре тайма по 30 минут. Александрия победила Ингулец
Олег СЛОБОДЯН: «Выигрывать – всегда позитив»
Ворскла Полтава Ворскла - Минай Минай товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Александр Черноморец
Сергей Рипьюк Источник: ФК Ворскла
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в первом тайме матча с Монпелье
Футбол | 20 июля 2024, 13:00 12
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в первом тайме матча с Монпелье
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в первом тайме матча с Монпелье

Артем отличился в товарищеском спарринге

Шахтер в товарищеском матче уступил новичку АПЛ
Футбол | 20 июля 2024, 17:19 168
Шахтер в товарищеском матче уступил новичку АПЛ
Шахтер в товарищеском матче уступил новичку АПЛ

«Горняки» проиграли «Ипсвичу»

Рой Джонс назвал боксера с самым сильным ударом за всю историю
Бокс | 20.07.2024, 08:54
Рой Джонс назвал боксера с самым сильным ударом за всю историю
Рой Джонс назвал боксера с самым сильным ударом за всю историю
Кривбасс расписал ничью с клубом из ОАЭ. Забил Приходько
Футбол | 20.07.2024, 21:23
Кривбасс расписал ничью с клубом из ОАЭ. Забил Приходько
Кривбасс расписал ничью с клубом из ОАЭ. Забил Приходько
Лунин сказал «да». Известны условия возможного трансфера Андрея в клуб АПЛ
Футбол | 20.07.2024, 07:47
Лунин сказал «да». Известны условия возможного трансфера Андрея в клуб АПЛ
Лунин сказал «да». Известны условия возможного трансфера Андрея в клуб АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
20.07.2024, 06:45 3
Футбол
Известный боксер хевивейта дисквалифицирован на 2 года
Известный боксер хевивейта дисквалифицирован на 2 года
19.07.2024, 16:49 4
Бокс
Названы лучшие теннисисты XXI века
Названы лучшие теннисисты XXI века
19.07.2024, 08:16 2
Теннис
Баколе назвал имена топовых бойцов хевивейта, которых избил в спаррингах
Баколе назвал имена топовых бойцов хевивейта, которых избил в спаррингах
19.07.2024, 16:30 8
Бокс
Стало известно, кого выбрали клубы УПЛ в качестве замены Днепра-1
Стало известно, кого выбрали клубы УПЛ в качестве замены Днепра-1
19.07.2024, 14:24 52
Футбол
Церемония открытия Олимпийских игр 2024 на грани срыва. Известны детали
Церемония открытия Олимпийских игр 2024 на грани срыва. Известны детали
19.07.2024, 02:06 2
Олимпийские игры
Не зря ждет новый контракт. Известна зарплата Лунина в Реале
Не зря ждет новый контракт. Известна зарплата Лунина в Реале
19.07.2024, 23:15 3
Футбол
Месси – 3-й, Роналду не в топ-10. Рейтинг лучших спортсменов XXI века
Месси – 3-й, Роналду не в топ-10. Рейтинг лучших спортсменов XXI века
19.07.2024, 07:05 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем