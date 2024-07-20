Известна реакция Дайча на интерес Наполи к Миколенко. Коуч принял решение

Левый защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко является приоритетной трансферной целью «Наполи». Подписание Миколенко – особое желание главного тренера «Наполи» Антонио Конте.

Однако по информации Football Insider, «Эвертон» не намерен продавать Миколенко. В первую очередь, вето на трансфер наложил главный тренер «ирисок» Шон Дайч, который не хочет, чтобы украинец покинул клуб, и рассчитывает на него в следующем сезоне.

Трансферная стоимость Миколенко сейчас оценивается в 28 миллионов евро. Ранее «Наполи» уже усилил левый фланг обороны Леонардо Спинаццолой, который был подписан на правах свободного агента.