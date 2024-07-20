Альтернатива Довбику? Атлетико нацелился на форварда сборной Германии
Никлас Фюллькруг может покинуть «Боруссию» Дортмунд
«Атлетико» Мадрид проявляет интерес к форварду «Боруссии» Дортмунд и сборной Германии Никласу Фюллькругу. Об этом сообщают испанские СМИ.
По их информации, Фюллькруг недоволен тем, что «Боруссия» Дортмунд подписала Серу Гирасси, который будет его прямым конкурентом по позиции. В то же время, «Атлетико» ищет нового форварда после продажи Альваро Мораты в «Милан».
Ожидается, что «Боруссия» Дортмунд будет требовать за Фюллькруга 30 миллионов евро. Немецкого форварда можно считать альтернативой Артему Довбику, который также находится в сфере интересов «Атлетико».
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