Альтернатива Довбику? Атлетико нацелился на форварда сборной Германии

«Атлетико» Мадрид проявляет интерес к форварду «Боруссии» Дортмунд и сборной Германии Никласу Фюллькругу. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, Фюллькруг недоволен тем, что «Боруссия» Дортмунд подписала Серу Гирасси, который будет его прямым конкурентом по позиции. В то же время, «Атлетико» ищет нового форварда после продажи Альваро Мораты в «Милан».

Ожидается, что «Боруссия» Дортмунд будет требовать за Фюллькруга 30 миллионов евро. Немецкого форварда можно считать альтернативой Артему Довбику, который также находится в сфере интересов «Атлетико».