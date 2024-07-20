САМПАОЛИ: «Он играет, как аутист: сам начинает и заканчивает атаку»

Бывший тренер сборной Аргентины и «Марселя» Хорхе Сампаоли прокомментировал игру сборной Франции на Евро-2024, особо отметив выступление вингера и экс-нападающего «ПСЖ».

«Остальные игроки выглядят, как зрители, ожидающие завершения эпизода. Они понимают, что Дембеле играет, как аутист: он сам начинает и заканчивает атаку. Он не умеет раскрывать потенциал партнёров, только свой собственный. В какой-то мере это касается и Мбаппе.

У Франции превосходный состав, но им приходится много бегать, а когда пространства мало, они не могут найти пути к воротам, несмотря на огромный индивидуальный талант. Из-за нехватки игроков, умеющих отдавать передачи, и отсутствия комбинационной игры, команда полностью зависит от класса и выступления своих лидеров. Это расходится с моим видением футбола», – заявил специалист.

Аргентинский тренер находится без работы с начала прошлого сезона. Последним его клубом был бразильский «Фламенго».