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  4. Бостад. Надаль вышел в свой первый за два года финал
ATP
20 июля 2024, 16:31 |
149
0

Бостад. Надаль вышел в свой первый за два года финал

Испанец обыграл Дуйе Андуковича

20 июля 2024, 16:31 |
149
0
Бостад. Надаль вышел в свой первый за два года финал
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Сегодня 22-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль в полуфинале грунтового турнира АТР в шведском Бостаде в трех сетах одержал волевую победу над хорватом Дуйе Андуковичем. Матч продолжался 2 часа и 13 минут.

АТР Бостад. 1/2 финала

Рафаэль Надаль (Испания) – Дуйе Андукович (Хорватия) – 4:6, 6:3, 6:4

Для Надаля это первый финал со времен победы на Ролан Гаррос-2022. В решающем поединке испанец сыграет против победителя матча Тиаго Тиранте – Нуну Боргеш.

Вчера в четвертьфинале Надаль обыграл Мариано Навоне.

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ATP Бостад Рафаэль Надаль
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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