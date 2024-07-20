ATP20 июля 2024, 16:31 |
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Бостад. Надаль вышел в свой первый за два года финал
Испанец обыграл Дуйе Андуковича
20 июля 2024, 16:31 |
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Сегодня 22-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль в полуфинале грунтового турнира АТР в шведском Бостаде в трех сетах одержал волевую победу над хорватом Дуйе Андуковичем. Матч продолжался 2 часа и 13 минут.
АТР Бостад. 1/2 финала
Рафаэль Надаль (Испания) – Дуйе Андукович (Хорватия) – 4:6, 6:3, 6:4
Для Надаля это первый финал со времен победы на Ролан Гаррос-2022. В решающем поединке испанец сыграет против победителя матча Тиаго Тиранте – Нуну Боргеш.
Вчера в четвертьфинале Надаль обыграл Мариано Навоне.
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