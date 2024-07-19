Надаль с камбэком пробился в полуфинал турнира ATP в Швеции

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (№261 ATP) продолжил выступления на грунтовом турнире ATP 250 в Бостаде в одиночном разряде.

В матче 1/4 финала испанец переиграл четвертого сеяного аргентинца Мариано Навоне (№36 ATP).

Бостад. 1/4 финала

Рафаэль Надаль (Испания) – Мариано Навоне (Аргентина) – 6:7(2), 7:5, 7:5

Это был 1-й матч теннисистов.

В следующем раунде испанец сразится против хорвата Дуе Айдуковича (№130 ATP), который впервые вышел в полуфинал ATP.

Надаль также продолжит борьбу на турнире в парном разряде, где с Каспером Руудом уже дошел до полуфинала.