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  4. Надаль с камбэком пробился в полуфинал турнира ATP в Швеции
ATP
19 июля 2024, 18:37 | Обновлено 19 июля 2024, 18:38
159
0

Надаль с камбэком пробился в полуфинал турнира ATP в Швеции

Рафаэль в трех сетах обыграл аргентинца Мариано Навоне

19 июля 2024, 18:37 | Обновлено 19 июля 2024, 18:38
159
0
Надаль с камбэком пробился в полуфинал турнира ATP в Швеции
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (№261 ATP) продолжил выступления на грунтовом турнире ATP 250 в Бостаде в одиночном разряде.

В матче 1/4 финала испанец переиграл четвертого сеяного аргентинца Мариано Навоне (№36 ATP).

Бостад. 1/4 финала
Рафаэль Надаль (Испания) – Мариано Навоне (Аргентина) – 6:7(2), 7:5, 7:5

Это был 1-й матч теннисистов.

В следующем раунде испанец сразится против хорвата Дуе Айдуковича (№130 ATP), который впервые вышел в полуфинал ATP.

Надаль также продолжит борьбу на турнире в парном разряде, где с Каспером Руудом уже дошел до полуфинала.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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