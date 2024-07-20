Германия20 июля 2024, 16:08 |
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ФОТО. Финалист Лиги чемпионов презентовал новую форму
«Боруссия» Дортмунд представила домашний комплект на сезон 2024/2025
20 июля 2024, 16:08 |
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Финалист Лиги чемпионов прошлого сезона, дортмундская «Боруссия», совместно со своим техническим спонсором, брендом «Puma», презентовал домашний комплект формы на сезон 2024/2025.
Он выполнен в привычных для клуба цветах – желтом и черном.
Ранее «Боруссия» подписала форварда «Штутгарта» Серу Гирасси.
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