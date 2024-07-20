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  4. ФОТО. Финалист Лиги чемпионов презентовал новую форму
Германия
20 июля 2024, 16:08 |
499
0

ФОТО. Финалист Лиги чемпионов презентовал новую форму

«Боруссия» Дортмунд представила домашний комплект на сезон 2024/2025

20 июля 2024, 16:08 |
499
0
ФОТО. Финалист Лиги чемпионов презентовал новую форму
ФК Боруссия Дортмунд

Финалист Лиги чемпионов прошлого сезона, дортмундская «Боруссия», совместно со своим техническим спонсором, брендом «Puma», презентовал домашний комплект формы на сезон 2024/2025.

Он выполнен в привычных для клуба цветах – желтом и черном.

Ранее «Боруссия» подписала форварда «Штутгарта» Серу Гирасси.

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Боруссия Дортмунд игровая форма фото Puma
Олег Дидух Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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