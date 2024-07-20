ФОТО. Финалист Лиги чемпионов презентовал новую форму

Финалист Лиги чемпионов прошлого сезона, дортмундская «Боруссия», совместно со своим техническим спонсором, брендом «Puma», презентовал домашний комплект формы на сезон 2024/2025.

Он выполнен в привычных для клуба цветах – желтом и черном.

Ранее «Боруссия» подписала форварда «Штутгарта» Серу Гирасси.