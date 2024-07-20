Гендиректор Черноморца прояснил ситуацию с двумя потенциальными новичками

Кроме новичков, которые привлечены к одесскому «Черноморцу» на полноценной основе, в команде появляются еще и такие, кто приглашен на просмотр. Двое из них приехали в Одессу еще до появления у руля команды Александра Бабича, когда с ней работал исполняющий обязанности главного тренера Степан Матвеев. Речь идет о защитнике Эрнесте Романчуке из венгерского «Дебрецена-2» и нападающем Андрее Хоме из ивано-франковского «Прикарпатья».

Как стало известно Sport.ua, оба игрока провели в составе «моряков» разное количество контрольных матчей, однако в «Черноморце» не остались.

«Они были на просмотре, а их пребывание предусматривало ограниченный срок», - пояснил генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра.

Первым уехал Хома, который сразу же присоединился к «Прикарпатью», проводящему подготовку к новому сезону на Ивано-Франковщине. Через полторы недели покинул Одессу и Романчук, который не впечатлил тренерский штаб «моряков» во главе с Александром Бабичем.

Ранее мы сообщали, что экс-игрок сборной Украины прибыл на просмотр в «Черноморец».