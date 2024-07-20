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Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 15:22 | Обновлено 20 июля 2024, 15:38
390
0

Гендиректор Черноморца прояснил ситуацию с двумя потенциальными новичками

Оба уже покинули Одессу

20 июля 2024, 15:22 | Обновлено 20 июля 2024, 15:38
390
0
Гендиректор Черноморца прояснил ситуацию с двумя потенциальными новичками
ФК Черноморец

Кроме новичков, которые привлечены к одесскому «Черноморцу» на полноценной основе, в команде появляются еще и такие, кто приглашен на просмотр. Двое из них приехали в Одессу еще до появления у руля команды Александра Бабича, когда с ней работал исполняющий обязанности главного тренера Степан Матвеев. Речь идет о защитнике Эрнесте Романчуке из венгерского «Дебрецена-2» и нападающем Андрее Хоме из ивано-франковского «Прикарпатья».

Как стало известно Sport.ua, оба игрока провели в составе «моряков» разное количество контрольных матчей, однако в «Черноморце» не остались.

«Они были на просмотре, а их пребывание предусматривало ограниченный срок», - пояснил генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра.

Первым уехал Хома, который сразу же присоединился к «Прикарпатью», проводящему подготовку к новому сезону на Ивано-Франковщине. Через полторы недели покинул Одессу и Романчук, который не впечатлил тренерский штаб «моряков» во главе с Александром Бабичем.

Ранее мы сообщали, что экс-игрок сборной Украины прибыл на просмотр в «Черноморец».

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Черноморец Одесса инсайд Анатолий Мисюра Андрей Хома
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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