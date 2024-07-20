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Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 12:46 |
150
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Экс-игрок сборной Украины прибыл на просмотр в Черноморец

Одесситы могут подписать Ивана Петряка

20 июля 2024, 12:46 |
150
1
Экс-игрок сборной Украины прибыл на просмотр в Черноморец
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Петряк

Вингер донецкого «Шахтера» Иван Петряк прибыл в Одессу на просмотр в местный «Черноморец». В ближайшее время он может стать игроком «моряков», о чем сообщалось еще несколько дней назад.

Ожидается, что в «Черноморец» Петряк может перейти на правах аренды. Его контракт с «Шахтером» рассчитан еще на два года – до лета 2026 года.

Во второй половине сезона 2023/24 Иван Петряк на правах аренды провел 8 матчей за «Полесье», но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Украины (5 матчей) в 600 тысяч евро.

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Иван Петряк Черноморец Одесса Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ аренда игрока просмотр игроков
Олег Дидух Источник: Украинский футбол
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alex belogubko
Бабич это не тренер -не чего хорошего не ждём
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