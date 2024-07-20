Экс-игрок сборной Украины прибыл на просмотр в Черноморец

Вингер донецкого «Шахтера» Иван Петряк прибыл в Одессу на просмотр в местный «Черноморец». В ближайшее время он может стать игроком «моряков», о чем сообщалось еще несколько дней назад.

Ожидается, что в «Черноморец» Петряк может перейти на правах аренды. Его контракт с «Шахтером» рассчитан еще на два года – до лета 2026 года.

Во второй половине сезона 2023/24 Иван Петряк на правах аренды провел 8 матчей за «Полесье», но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Украины (5 матчей) в 600 тысяч евро.