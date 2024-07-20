Дубль Довбика не помог Жироне обыграть Монпелье
Матч завершился результативной ничьей
Сегодня, 20 июля «Жирона» в рамках подготовки к новому сезону провела контрольный матч против французского «Монпелье».
Форвард сборной Украины Артем Довбик вышел в основе «Жироны» на матч и провел на поле все 90 минут. Другой украинец, вингер Виктор Цыганков, участия в матче не принимал.
Несмотря на дубль Довбика в первом тайме, «Жирона» одержать победу не смогла. Матч завершился результативной ничьей – 3:3.
Товарищеский матч
Монпелье – Жирона – 3:3
Голы: Норден 19, Хазри 71 (с пенальти), 85 – Довбик 24, 38, Вальехо 81
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) July 20, 2024
⚽️ x2 Dovbyk
⚽️ Manu Vallejo
🔴⚪️ #GironaMHSC pic.twitter.com/BU7PwnViES
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