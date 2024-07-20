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Испания
20 июля 2024, 15:07 |
1138
2

Дубль Довбика не помог Жироне обыграть Монпелье

Матч завершился результативной ничьей

20 июля 2024, 15:07 |
1138
2
Дубль Довбика не помог Жироне обыграть Монпелье
ФК Жирона

Сегодня, 20 июля «Жирона» в рамках подготовки к новому сезону провела контрольный матч против французского «Монпелье».

Форвард сборной Украины Артем Довбик вышел в основе «Жироны» на матч и провел на поле все 90 минут. Другой украинец, вингер Виктор Цыганков, участия в матче не принимал.

Несмотря на дубль Довбика в первом тайме, «Жирона» одержать победу не смогла. Матч завершился результативной ничьей – 3:3.

Товарищеский матч

Монпелье – Жирона – 3:3
Голы: Норден 19, Хазри 71 (с пенальти), 85 – Довбик 24, 38, Вальехо 81

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Артем Довбик Жирона Монпелье товарищеские матчи Виктор Цыганков
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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Комментарии 2
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krok otheret
 пiсля такого виступу за збiрну,будь-якi новини про нього сприймаються вкрай скептично!
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