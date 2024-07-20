Дубль Довбика не помог Жироне обыграть Монпелье

Сегодня, 20 июля «Жирона» в рамках подготовки к новому сезону провела контрольный матч против французского «Монпелье».

Форвард сборной Украины Артем Довбик вышел в основе «Жироны» на матч и провел на поле все 90 минут. Другой украинец, вингер Виктор Цыганков, участия в матче не принимал.

Несмотря на дубль Довбика в первом тайме, «Жирона» одержать победу не смогла. Матч завершился результативной ничьей – 3:3.

Товарищеский матч

Монпелье – Жирона – 3:3

Голы: Норден 19, Хазри 71 (с пенальти), 85 – Довбик 24, 38, Вальехо 81