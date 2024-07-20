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Англия
20 июля 2024, 11:58 | Обновлено 20 июля 2024, 12:04
623
0

Стало известно, кого в Англии хотят видеть новым тренером сборной

Английские болельщики мечтают о Юргене Клоппе

20 июля 2024, 11:58 | Обновлено 20 июля 2024, 12:04
623
0
Стало известно, кого в Англии хотят видеть новым тренером сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Авторитетный британский телеканал ВВС провел опрос своих зрителей на тему того, кого они бы хотели видеть новым главным тренером национальной сборной по футболу.

Первое место в опросе уверенно занял бывший наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, за которого проголосовали 29% зрителей. Также в топ-3 вошли наставник «Ньюкасла» Эдди Хау и тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола.

Напомним, ранее пост главного тренера сборной Англии покинул Гарет Саутгейт. Юрген Клопп несколько дней назад предложение англичан уже отклонил.

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сборная Англии по футболу Юрген Клопп Эдди Хау Жузеп Гвардиола
Олег Дидух Источник: BBC
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