Стало известно, кого в Англии хотят видеть новым тренером сборной
Английские болельщики мечтают о Юргене Клоппе
Авторитетный британский телеканал ВВС провел опрос своих зрителей на тему того, кого они бы хотели видеть новым главным тренером национальной сборной по футболу.
Первое место в опросе уверенно занял бывший наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, за которого проголосовали 29% зрителей. Также в топ-3 вошли наставник «Ньюкасла» Эдди Хау и тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола.
Напомним, ранее пост главного тренера сборной Англии покинул Гарет Саутгейт. Юрген Клопп несколько дней назад предложение англичан уже отклонил.
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