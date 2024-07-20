Стало известно, кого в Англии хотят видеть новым тренером сборной

Авторитетный британский телеканал ВВС провел опрос своих зрителей на тему того, кого они бы хотели видеть новым главным тренером национальной сборной по футболу.

Первое место в опросе уверенно занял бывший наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, за которого проголосовали 29% зрителей. Также в топ-3 вошли наставник «Ньюкасла» Эдди Хау и тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола.

Напомним, ранее пост главного тренера сборной Англии покинул Гарет Саутгейт. Юрген Клопп несколько дней назад предложение англичан уже отклонил.