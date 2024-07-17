Один из лучших тренеров мира не согласится возглавить сборную Англии
Юрген Клопп хочет отдохнуть после ухода из «Ливерпуля»
Известный немецкий футбольный тренер Юрген Клопп не возглавит национальную сборную Англии после отставки Гарета Саутгейта, сообщает авторитетное британское издание The Telegraph.
По информации источника, позиция 57-летнего специалиста после ухода из «Ливерпуля» не изменилась – он хочет отдохнуть как минимум 1 год, а уже потом вернуться к тренерской деятельности.
Напомним, Юрген Клопп возглавлял английский «Ливерпуль» в течение почти 9 лет, но покинул команду в конце сезона 2023/24.
Ранее Юрген Клопп отказался возглавлять национальную сборную Соединенных Штатов Америки.
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