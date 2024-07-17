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Англия
17 июля 2024, 10:31 |
1029
0

Один из лучших тренеров мира не согласится возглавить сборную Англии

Юрген Клопп хочет отдохнуть после ухода из «Ливерпуля»

17 июля 2024, 10:31 |
1029
0
Один из лучших тренеров мира не согласится возглавить сборную Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Известный немецкий футбольный тренер Юрген Клопп не возглавит национальную сборную Англии после отставки Гарета Саутгейта, сообщает авторитетное британское издание The Telegraph.

По информации источника, позиция 57-летнего специалиста после ухода из «Ливерпуля» не изменилась – он хочет отдохнуть как минимум 1 год, а уже потом вернуться к тренерской деятельности.

Напомним, Юрген Клопп возглавлял английский «Ливерпуль» в течение почти 9 лет, но покинул команду в конце сезона 2023/24.

Ранее Юрген Клопп отказался возглавлять национальную сборную Соединенных Штатов Америки.

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Дмитро Вербинський Источник: The Telegraph
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