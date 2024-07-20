Украина. Премьер лига20 июля 2024, 07:52 | Обновлено 20 июля 2024, 08:10
46
0
Защитник Шахтера исполнил больше всех передач в минувшем сезоне УПЛ
Николай Матвиенко сделал 1899 пасов в сезоне 2023/24
20 июля 2024, 07:52 | Обновлено 20 июля 2024, 08:10
46
0
Стало известно, какой футболист выполнил самое большое количество пасов в прошлом сезоне УПЛ.
Защитник Шахтера Николай Матвиенко стал лидером УПЛ в прошлом сезоне по количеству передач.
Матвиенко сделал 1899 пасов за сезон 2023/24.
Наибольшее количество пасов в УПЛ в прошлом сезоне отдали:
- 1. Николай Матвиенко (Шахтер) – 1899
- 2. Эдуард Сарапий (Днепр-1) – 1724
- 3. Александр Сваток (Днепр-1) – 1631
- 4. Валерий Бондарь (Шахтер) – 1589
- 5. Руслан Бабенко (Полесье) – 1517
Данные: Wyscout
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