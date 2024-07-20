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Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 07:52 | Обновлено 20 июля 2024, 08:10
46
0

Защитник Шахтера исполнил больше всех передач в минувшем сезоне УПЛ

Николай Матвиенко сделал 1899 пасов в сезоне 2023/24

20 июля 2024, 07:52 | Обновлено 20 июля 2024, 08:10
46
0
Защитник Шахтера исполнил больше всех передач в минувшем сезоне УПЛ
УПЛ. Николай Матвиенко

Стало известно, какой футболист выполнил самое большое количество пасов в прошлом сезоне УПЛ.

Защитник Шахтера Николай Матвиенко стал лидером УПЛ в прошлом сезоне по количеству передач.

Матвиенко сделал 1899 пасов за сезон 2023/24.

Наибольшее количество пасов в УПЛ в прошлом сезоне отдали:

  • 1. Николай Матвиенко (Шахтер) – 1899
  • 2. Эдуард Сарапий (Днепр-1) – 1724
  • 3. Александр Сваток (Днепр-1) – 1631
  • 4. Валерий Бондарь (Шахтер) – 1589
  • 5. Руслан Бабенко (Полесье) – 1517

Данные: Wyscout

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Wyscout рейтинг чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк статистика Украинская Премьер-лига Днепр-1 Полесье Житомир Николай Матвиенко Эдуард Сарапий Александр Сваток Валерий Бондарь Руслан Бабенко
Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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