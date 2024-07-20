Украина. Премьер лига20 июля 2024, 06:59 | Обновлено 20 июля 2024, 08:08
476
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Буяльский возглавил рейтинг минувшего сезона по интересному показателю
Хавбек киевского Динамо имеет 7,21 ожидаемых ассистов в сезоне
20 июля 2024, 06:59 | Обновлено 20 июля 2024, 08:08
476
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Стало известно, какой игрок имеет самое большое количество ожидаемых голевых передач в прошлом сезоне УПЛ.
У Хавбека Динамо Виталия Буяльского было 7,21 ожидаемых ассистов в сезоне 2023/24.
Наибольшее количество ожидаемых ассистов имеют:
- 1. Виталий Буяльский (Динамо) – 7,21
- 2. Александр Пихаленок (Днепр-1) – 6,17
- 3. Александр Зубков (Шахтер) – 5,71
- 4. Владислав Калитвинцев (Александрия) – 5,46
- 5. Денис Антюх (Заря) – 4,45
Данные: Wyscout
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