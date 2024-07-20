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Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 06:59 | Обновлено 20 июля 2024, 08:08
476
0

Буяльский возглавил рейтинг минувшего сезона по интересному показателю

Хавбек киевского Динамо имеет 7,21 ожидаемых ассистов в сезоне

20 июля 2024, 06:59 | Обновлено 20 июля 2024, 08:08
476
0
Буяльский возглавил рейтинг минувшего сезона по интересному показателю
УПЛ. Виталий Буяльский

Стало известно, какой игрок имеет самое большое количество ожидаемых голевых передач в прошлом сезоне УПЛ.

У Хавбека Динамо Виталия Буяльского было 7,21 ожидаемых ассистов в сезоне 2023/24.

Наибольшее количество ожидаемых ассистов имеют:

  • 1. Виталий Буяльский (Динамо) – 7,21
  • 2. Александр Пихаленок (Днепр-1) – 6,17
  • 3. Александр Зубков (Шахтер) – 5,71
  • 4. Владислав Калитвинцев (Александрия) – 5,46
  • 5. Денис Антюх (Заря) – 4,45

Данные: Wyscout

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рейтинг чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк статистика Украинская Премьер-лига Wyscout Днепр-1 Динамо Киев Александрия Заря Луганск Виталий Буяльский Александр Пихаленок Александр Зубков Владислав Калитвинцев Денис Антюх
Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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