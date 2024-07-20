Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПРОКОПЕНКО: «Довольно ощутимо колено беспокоит, но дела уже идут лучше»
Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 07:19 | Обновлено 20 июля 2024, 07:38
107
0

ПРОКОПЕНКО: «Довольно ощутимо колено беспокоит, но дела уже идут лучше»

Хавбек «Оболони» в мае получил травму крестообразной связки колена

20 июля 2024, 07:19 | Обновлено 20 июля 2024, 07:38
107
0
ПРОКОПЕНКО: «Довольно ощутимо колено беспокоит, но дела уже идут лучше»
ФК Оболонь. Егор Прокопенко

Ключевой полузащитник «Оболони» Егор Прокопенко получил травму крестообразной связки колена в начале мая в игре УПЛ против ЛНЗ (1:0).

Прошло два месяца после операции, и Егор прокомментировал процесс своего восстановления во время контрольной встречи против Чайки (3:0).

– Дела уже идут лучше, понемногу приступаю к реабилитации, первый месяц выполнял спокойные движения, в следующий уже начал активно заниматься, а теперь работаю с реабилитологом каждый день.

– Ты постоянно посещаешь контрольные матчи команды. Соскучился по футболу?

– Да, этих эмоций не хватает в жизни, поэтому приезжаю зарядиться мотивацией, чтобы поскорее шло восстановление.

– У тебя появилось больше свободного времени из-за травмы?

– Наоборот, трачу большую часть времени на реабилитационные упражнения и восстановление после них. Еще довольно ощутимо колено беспокоит, болит, проявляются разные симптомы, но все должно быть хорошо.

– Оболонь одержала первую победу на летних сборах. Что можешь сказать о матче?

– Интересный поединок, уже просматриваются связи игроков, наигрываются тактические схемы, и команда физически выглядит лучше, хотя это и на фоне соперника по низшей лиге. Главное – подойти к чемпионату в оптимальной психологической и физической форме, а также реализовать все наработки на футбольном поле уже в официальном сезоне.

– Какие термины называют врачи для твоего полного восстановления?

– Конкретных сроков нет, средняя продолжительность реабилитации после такой травмы – 6 месяцев, бывает, что можно восстановиться быстрее. Сейчас клуб заключил соглашение с новым реабилитационным центром, очень хорошие специалисты, надеюсь, они помогут качественно восстановиться. Со своей стороны тоже буду делать все, чтобы вернуться на поле как можно быстрее.

– Как часто общаешься с партнерами по команде во время лечения?

– Ребята зовут меня куда-то пойти вместе, тоже приехать сюда на базу. Поддерживаем связь, конечно, но сейчас все внимание игроков приковано к тренировочному сбору, чтобы в хорошей форме подойти к чемпионату.

По теме:
Защитник Шахтера исполнил больше всех передач в минувшем сезоне УПЛ
Буяльский возглавил рейтинг минувшего сезона по интересному показателю
ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой с Ипсвич Таун
Егор Прокопенко Оболонь Киев учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма колена травма
Николай Степанюк Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из топовых клубов АПЛ нацелился на Забарного. Известна сумма трансфера
Футбол | 20 июля 2024, 00:01 2
Один из топовых клубов АПЛ нацелился на Забарного. Известна сумма трансфера
Один из топовых клубов АПЛ нацелился на Забарного. Известна сумма трансфера

«Арсенал» хочет подписать украинца

Названы лучшие теннисисты XXI века
Теннис | 19 июля 2024, 08:16 2
Названы лучшие теннисисты XXI века
Названы лучшие теннисисты XXI века

ESPN особо выделил Серену Уильямс и Роджера Федерера

Заря – Локомотива Загреб – 1:1. Мяч Дришлюка. Видео голов и обзор матча
Футбол | 20.07.2024, 02:15
Заря – Локомотива Загреб – 1:1. Мяч Дришлюка. Видео голов и обзор матча
Заря – Локомотива Загреб – 1:1. Мяч Дришлюка. Видео голов и обзор матча
Траоре признался, позволит ли сыну играть за сборную Украины
Футбол | 19.07.2024, 10:29
Траоре признался, позволит ли сыну играть за сборную Украины
Траоре признался, позволит ли сыну играть за сборную Украины
Свитолина неожиданно прекратила сотрудничество со своим тренером
Теннис | 19.07.2024, 18:19
Свитолина неожиданно прекратила сотрудничество со своим тренером
Свитолина неожиданно прекратила сотрудничество со своим тренером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-чемпион мира назвал боксера, который сможет превзойти Леннокса Льюиса
Экс-чемпион мира назвал боксера, который сможет превзойти Леннокса Льюиса
19.07.2024, 07:33
Бокс
Легендарный Кроос назвал трех лучших партнеров по Реалу
Легендарный Кроос назвал трех лучших партнеров по Реалу
18.07.2024, 18:20 1
Футбол
Украина U-23 упустила победу в матче с Парагваем, Фесюн отбил два пенальти
Украина U-23 упустила победу в матче с Парагваем, Фесюн отбил два пенальти
18.07.2024, 21:06 6
Футбол
Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
18.07.2024, 08:15 4
Бокс
Сборная Украины узнала соперника. Жеребьевка плей-офф отбора ЧЕ-2025
Сборная Украины узнала соперника. Жеребьевка плей-офф отбора ЧЕ-2025
19.07.2024, 16:23 2
Футбол
Тайсон жестко ответил Уайлдеру, который сказал, что он слишком стар для боя
Тайсон жестко ответил Уайлдеру, который сказал, что он слишком стар для боя
18.07.2024, 19:41
Бокс
Определены потенциальные соперники Кривбасса и Динамо в Q3 Лиги Европы
Определены потенциальные соперники Кривбасса и Динамо в Q3 Лиги Европы
19.07.2024, 00:45 6
Футбол
10 самых богатых футболистов мира
10 самых богатых футболистов мира
18.07.2024, 13:31 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем