ПРОКОПЕНКО: «Довольно ощутимо колено беспокоит, но дела уже идут лучше»

Ключевой полузащитник «Оболони» Егор Прокопенко получил травму крестообразной связки колена в начале мая в игре УПЛ против ЛНЗ (1:0).

Прошло два месяца после операции, и Егор прокомментировал процесс своего восстановления во время контрольной встречи против Чайки (3:0).

– Дела уже идут лучше, понемногу приступаю к реабилитации, первый месяц выполнял спокойные движения, в следующий уже начал активно заниматься, а теперь работаю с реабилитологом каждый день.

– Ты постоянно посещаешь контрольные матчи команды. Соскучился по футболу?

– Да, этих эмоций не хватает в жизни, поэтому приезжаю зарядиться мотивацией, чтобы поскорее шло восстановление.

– У тебя появилось больше свободного времени из-за травмы?

– Наоборот, трачу большую часть времени на реабилитационные упражнения и восстановление после них. Еще довольно ощутимо колено беспокоит, болит, проявляются разные симптомы, но все должно быть хорошо.

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– Оболонь одержала первую победу на летних сборах. Что можешь сказать о матче?

– Интересный поединок, уже просматриваются связи игроков, наигрываются тактические схемы, и команда физически выглядит лучше, хотя это и на фоне соперника по низшей лиге. Главное – подойти к чемпионату в оптимальной психологической и физической форме, а также реализовать все наработки на футбольном поле уже в официальном сезоне.

– Какие термины называют врачи для твоего полного восстановления?

– Конкретных сроков нет, средняя продолжительность реабилитации после такой травмы – 6 месяцев, бывает, что можно восстановиться быстрее. Сейчас клуб заключил соглашение с новым реабилитационным центром, очень хорошие специалисты, надеюсь, они помогут качественно восстановиться. Со своей стороны тоже буду делать все, чтобы вернуться на поле как можно быстрее.

– Как часто общаешься с партнерами по команде во время лечения?

– Ребята зовут меня куда-то пойти вместе, тоже приехать сюда на базу. Поддерживаем связь, конечно, но сейчас все внимание игроков приковано к тренировочному сбору, чтобы в хорошей форме подойти к чемпионату.