БАБИЧ: «Буду учить команду в Одессе играть надежно и на результат»

Наставник «Черноморца» Александр Бабич ответил, на чем будет делать акцент в построении игры одесской команды:

«Я вам кратко отвечу: я буду обучать команду играть в первую очередь надежно и на результат. Будет результат – будет уверенность. Мне нравится, когда команда умеет выйти из-под прессинга, но я бы хотел, чтобы это было надежнее.

Эти моменты мы уже с ребятами обсуждали, и в игре с Колосом где-то у нас это получалось. После игры я был где-то приятно удивлен. Я думал, что будет немного хуже. Ребята поймали мысль, поймали идею и уже видно, что они пытались это делать.

Хотя это современный футбол. Я могу сказать, что под такой футбол тоже нужны исполнители, умеющие играть под давлением. Но у нас немного другое видение. Секреты я не буду раскрывать, что мы хотим, но, я же говорю, будем учить играть больше на результат».