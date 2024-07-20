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  4. БАБИЧ: «Буду учить команду в Одессе играть надежно и на результат»
Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 02:59 | Обновлено 20 июля 2024, 03:23
25
0

БАБИЧ: «Буду учить команду в Одессе играть надежно и на результат»

Недавно украинский специалист во второй раз возглавил «Черноморец»

20 июля 2024, 02:59 | Обновлено 20 июля 2024, 03:23
25
0
БАБИЧ: «Буду учить команду в Одессе играть надежно и на результат»
УПЛ. Александр Бабич

Наставник «Черноморца» Александр Бабич ответил, на чем будет делать акцент в построении игры одесской команды:

«Я вам кратко отвечу: я буду обучать команду играть в первую очередь надежно и на результат. Будет результат – будет уверенность. Мне нравится, когда команда умеет выйти из-под прессинга, но я бы хотел, чтобы это было надежнее.

Эти моменты мы уже с ребятами обсуждали, и в игре с Колосом где-то у нас это получалось. После игры я был где-то приятно удивлен. Я думал, что будет немного хуже. Ребята поймали мысль, поймали идею и уже видно, что они пытались это делать.

Хотя это современный футбол. Я могу сказать, что под такой футбол тоже нужны исполнители, умеющие играть под давлением. Но у нас немного другое видение. Секреты я не буду раскрывать, что мы хотим, но, я же говорю, будем учить играть больше на результат».

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Александр Бабич чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига
Николай Степанюк Источник: ФК Черноморец
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