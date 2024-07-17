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  4. Бабич объяснил, почему принял решение возглавить Черноморец
Украина. Премьер лига
17 июля 2024, 13:23 |
483
0

Бабич объяснил, почему принял решение возглавить Черноморец

Александр скучал по Одессе и Украине

17 июля 2024, 13:23 |
483
0
Бабич объяснил, почему принял решение возглавить Черноморец
ФК Черноморец. Александр Бабич

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич объяснил, почему принял решение вернуться в Украину:

«Во-первых, я услышал, что строится новая команда, молодая команда. Я услышал развитие, реальные цели и задачи. Переговоры были не день-два, может, две недели. Но я соскучился по Одессе, соскучился по Украинской Премьер-лиге, поэтому это решение было принято мной, моим тренерским штабом и семьей - однозначно возвращаться, как говорится, время пришло».

До подписания контракта с одесситами Александр Бабич называл условие, при котором согласится возглавить «Черноморец».

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