Бабич объяснил, почему принял решение возглавить Черноморец

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Бабич объяснил, почему принял решение вернуться в Украину:

«Во-первых, я услышал, что строится новая команда, молодая команда. Я услышал развитие, реальные цели и задачи. Переговоры были не день-два, может, две недели. Но я соскучился по Одессе, соскучился по Украинской Премьер-лиге, поэтому это решение было принято мной, моим тренерским штабом и семьей - однозначно возвращаться, как говорится, время пришло».

До подписания контракта с одесситами Александр Бабич называл условие, при котором согласится возглавить «Черноморец».