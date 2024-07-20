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20 июля 2024, 02:31 | Обновлено 20 июля 2024, 03:02
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0

ВИДЕО. Украина U-23 отправилась в Лион на матч ОИ-2024 против Ирака U-23

Спарринг сине-желтых против команды Парагвая завершился вничью – 2:2

20 июля 2024, 02:31 | Обновлено 20 июля 2024, 03:02
61
0
ВИДЕО. Украина U-23 отправилась в Лион на матч ОИ-2024 против Ирака U-23
УАФ

Сборная Украины U-23 отправилась в Лион на матч Олимпийских игр 2024 против Ирака U-23, который состоится 24 июля.

18 июля сборная Украины U-23, готовясь к Играм-2024 во Франции, провела второй товарищеский поединок – с командой Парагвая. Матч прошел во французском городе Ажетмо на стадионе «Алан Лансамен».

Спарринг победителя не определил – 2:2. Счет на 31-й минуте открыл Максим Хлань после передачи Николая Михайленко. В конце первого тайма и начале второй половины игры Кирилл Фесюн парировал два пенальти. Под занавес удвоил преимущество сине-желтых Олег Федор, которому ассистировал Олег Очеретько. Однако в последние минуты украинская команда пропустила дважды и упустила победу (2:2).

19 июля в первой половине дня у игроков сборной Украины U-23 были восстановительные процедуры, а после обеда сине-желтые отправились в Лион. Там к команде присоединится Арсений Батагов, и коллектив начнет непосредственную подготовку к стартовому матчу ОИ-2024 – с Ираком.

ВИДЕО. Украина U-23 отправилась в Лион на матч ОИ-2024 против Ирака U-23

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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