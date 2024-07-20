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Товарищеские матчи
Заря
19.07.2024 18:30 – FT 1 : 1
Локомотива Загреб
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Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 02:15 | Обновлено 20 июля 2024, 02:17
85
0

Заря – Локомотива Загреб – 1:1. Мяч Дришлюка. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеской встречи, сыгранной на летних сборах

20 июля 2024, 02:15 | Обновлено 20 июля 2024, 02:17
85
0
Заря – Локомотива Загреб – 1:1. Мяч Дришлюка. Видео голов и обзор матча
ФК Заря

Луганская «Заря» провела спарринг на сборах, в котором встретилась с хорватским клубом «Локомотива» Загреб.

Игра между украинской и хорватской командой завершилась вничью со счетом 1:1.

Единственный гол у луганского клуба забил Кирилл Дришлюк.

Товарищеский матч

19 июля 2024 года. Загреб (Хорватия)

Заря (Луганск, Украина) – Локомотива (Загреб, Хорватия) – 1:1 (1:0)

Голы: Дришлюк, 18 – гол, 57.

Заря: Турбаевский, Джордан, Эскинья, Тронтель (Бенито, 60), Вантух (Жуниньо, 46), Башич, Дришлюк (Хахлев, 60), Мичин (Волошин, 60), Слесар (Кирюханцев, 46), Антюх (Ндур, 76), Горбач (Герреро, 60).

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанюк Источник: ФК Заря Луганск
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