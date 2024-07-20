Заря на сборах разошлась миром в спарринге с хорватской командой
Игра между Зарей и клубом Локомотива Загреб завершилась со счетом 1:1
Луганская «Заря» провела спарринг на сборах, в котором встретилась с хорватским клубом «Локомотива» Загреб.
Игра между украинской и хорватской командой завершилась вничью со счетом 1:1.
Дальше Заря 22 июля встретится с саудовским клубом Аль-Раед. Затем луганская команда сыграет еще против одного представителя элитного дивизиона чемпионата Саудовской Аравии – клуба Аль-Таавун, эта встреча состоится во вторник, 23 июля.
Товарищеский матч
19 июля 2024 года. Загреб (Хорватия)
Заря (Луганск, Украина) – Локомотива (Загреб, Хорватия) – 1:1 (1:0)
Голы: Дришлюк 18 – гол, 57.
Заря: Турбаевский, Джордан, Эскинья, Тронтель (Бенито, 60), Вантух (Жуниньо, 46), Башич, Дришлюк (Хахлев, 60), Мичин (Волошин, 60), Слесар (Кирюханцев, 46), Антюх (Ндур, 76), Горбач (Герреро, 60).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Досрочно из группы вышла команда Франции, которая обыграла Данию
Главным претендентом на трофей по версии букмекерских контор является Манчестер Сити