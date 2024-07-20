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Товарищеские матчи
Заря
19.07.2024 18:30 – FT 1 : 1
Локомотива Загреб
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Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 00:41 | Обновлено 20 июля 2024, 00:51
96
0

Заря на сборах разошлась миром в спарринге с хорватской командой

Игра между Зарей и клубом Локомотива Загреб завершилась со счетом 1:1

20 июля 2024, 00:41 | Обновлено 20 июля 2024, 00:51
96
0
Заря на сборах разошлась миром в спарринге с хорватской командой
ФК Заря

Луганская «Заря» провела спарринг на сборах, в котором встретилась с хорватским клубом «Локомотива» Загреб.

Игра между украинской и хорватской командой завершилась вничью со счетом 1:1.

Дальше Заря 22 июля встретится с саудовским клубом Аль-Раед. Затем луганская команда сыграет еще против одного представителя элитного дивизиона чемпионата Саудовской Аравии – клуба Аль-Таавун, эта встреча состоится во вторник, 23 июля.

Товарищеский матч

19 июля 2024 года. Загреб (Хорватия)

Заря (Луганск, Украина) – Локомотива (Загреб, Хорватия) – 1:1 (1:0)

Голы: Дришлюк 18 – гол, 57.

Заря: Турбаевский, Джордан, Эскинья, Тронтель (Бенито, 60), Вантух (Жуниньо, 46), Башич, Дришлюк (Хахлев, 60), Мичин (Волошин, 60), Слесар (Кирюханцев, 46), Антюх (Ндур, 76), Горбач (Герреро, 60).

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Заря Луганск Локомотива Загреб учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Аль-Раед Аль-Таавун
Николай Степанюк Источник: ФК Заря Луганск
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