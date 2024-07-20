В Киеве состоялись учебно-тренировочные сборы арбитров УПЛ

С 12 по 17 июля в Киеве прошли учебно-тренировочные сборы арбитров и семинары инструкторов и наблюдателей Украинской Премьер-лиги.

В программе УТС были теоретические занятия, тренировки и сдача арбитрами и помощниками фитнес-теста ФИФА.

С 19 по 22 июля во Львове проходит тренировочный сбор судей-женщин от Комитета арбитров УАФ, в программу которого входят как теоретические, так и практические занятия, а также сдача фитнес-теста.

В начале июля состоялась основательная подготовка украинских арбитров к работе с системой VAR, которой занимается председатель Комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль.