В Киеве состоялись учебно-тренировочные сборы арбитров УПЛ
Для арбитров-женщин сборы проходят во Львове
С 12 по 17 июля в Киеве прошли учебно-тренировочные сборы арбитров и семинары инструкторов и наблюдателей Украинской Премьер-лиги.
В программе УТС были теоретические занятия, тренировки и сдача арбитрами и помощниками фитнес-теста ФИФА.
С 19 по 22 июля во Львове проходит тренировочный сбор судей-женщин от Комитета арбитров УАФ, в программу которого входят как теоретические, так и практические занятия, а также сдача фитнес-теста.
В начале июля состоялась основательная подготовка украинских арбитров к работе с системой VAR, которой занимается председатель Комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль.
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