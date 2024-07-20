Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Киеве состоялись учебно-тренировочные сборы арбитров УПЛ
Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 01:39 | Обновлено 20 июля 2024, 01:47
20
0

В Киеве состоялись учебно-тренировочные сборы арбитров УПЛ

Для арбитров-женщин сборы проходят во Львове

20 июля 2024, 01:39 | Обновлено 20 июля 2024, 01:47
20
0
В Киеве состоялись учебно-тренировочные сборы арбитров УПЛ
УАФ

С 12 по 17 июля в Киеве прошли учебно-тренировочные сборы арбитров и семинары инструкторов и наблюдателей Украинской Премьер-лиги.

В программе УТС были теоретические занятия, тренировки и сдача арбитрами и помощниками фитнес-теста ФИФА.

С 19 по 22 июля во Львове проходит тренировочный сбор судей-женщин от Комитета арбитров УАФ, в программу которого входят как теоретические, так и практические занятия, а также сдача фитнес-теста.

В начале июля состоялась основательная подготовка украинских арбитров к работе с системой VAR, которой занимается председатель Комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль.

По теме:
УАФ объявила дату, когда решит вопрос с заменой Днепра-1 в УПЛ
В УАФ ответили, правда ли Шевченко предлагал Луческу возглавить сборную
Шевченко предложил иностранному специалисту возглавить сборную
Украинская ассоциация футбола Комитет арбитров УАФ Катерина Монзуль
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов УЕФА. Польша снова нарастила отрыв от Украины
Футбол | 19 июля 2024, 18:47 10
Таблица коэффициентов УЕФА. Польша снова нарастила отрыв от Украины
Таблица коэффициентов УЕФА. Польша снова нарастила отрыв от Украины

В мид-уик завершился первый раунд квалификации еврокубков 2024/25

Названы лучшие теннисисты XXI века
Теннис | 19 июля 2024, 08:16 2
Названы лучшие теннисисты XXI века
Названы лучшие теннисисты XXI века

ESPN особо выделил Серену Уильямс и Роджера Федерера

Один из топовых клубов АПЛ нацелился на Забарного. Известна сумма трансфера
Футбол | 20.07.2024, 00:01
Один из топовых клубов АПЛ нацелился на Забарного. Известна сумма трансфера
Один из топовых клубов АПЛ нацелился на Забарного. Известна сумма трансфера
Церемония открытия Олимпийских игр 2024 на грани срыва. Известны детали
Олимпийские игры | 19.07.2024, 02:06
Церемония открытия Олимпийских игр 2024 на грани срыва. Известны детали
Церемония открытия Олимпийских игр 2024 на грани срыва. Известны детали
БАКОЛЕ: «Усик даже не прикоснулся ко мне, я разбил его и нокаутировал»
Бокс | 19.07.2024, 15:35
БАКОЛЕ: «Усик даже не прикоснулся ко мне, я разбил его и нокаутировал»
БАКОЛЕ: «Усик даже не прикоснулся ко мне, я разбил его и нокаутировал»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он нашел ключ!» Чжилей сделал уверенный прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он нашел ключ!» Чжилей сделал уверенный прогноз на реванш Усик – Фьюри
18.07.2024, 18:47 1
Бокс
10 самых богатых футболистов мира
10 самых богатых футболистов мира
18.07.2024, 13:31 5
Футбол
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
18.07.2024, 13:29 1
Бокс
Дэвид Хэй рассказал, как бы закончился его бой с Ленноксом Льюисом
Дэвид Хэй рассказал, как бы закончился его бой с Ленноксом Льюисом
18.07.2024, 02:38
Бокс
Свитолина неожиданно прекратила сотрудничество со своим тренером
Свитолина неожиданно прекратила сотрудничество со своим тренером
19.07.2024, 18:19 6
Теннис
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
18.07.2024, 08:32 37
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
18.07.2024, 21:30 2
Футбол
Траоре признался, позволит ли сыну играть за сборную Украины
Траоре признался, позволит ли сыну играть за сборную Украины
19.07.2024, 10:29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем