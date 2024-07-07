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Украина. Премьер лига
07 июля 2024, 22:23 | Обновлено 07 июля 2024, 22:36
197
0

Монзуль рассказала, как украинских арбитров готовят к работе с системой VAR

Система VAR активно используется в современном футболе

07 июля 2024, 22:23 | Обновлено 07 июля 2024, 22:36
197
0
Монзуль рассказала, как украинских арбитров готовят к работе с системой VAR
УАФ. Катерина Монзуль

Глава Комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль поделилась деталями подготовки украинских арбитров к работе с системой VAR.

Система VAR активно используется в современном футболе. В частности, эта разработка применяется и в матчах чемпионата Украины.

Глава Комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль рассказала, как проходит подготовка специалистов к работе с этой системой:

«Некоторые считают, что арбитр пришел, стал на поле – и все решает сразу, без учебы. Так быть не может. Именно сейчас проходит обучение работе с системой VAR. Она состоит из нескольких этапов.

Первый этап – изучение VAR-хендбука. Второй – теоретическая подготовка. На этой стадии разбираются игровые ситуации в аудиториях, проводится инструктаж, даются советы, как поступать полевым арбитрам, а также арбитрам VAR в тех или иных игровых эпизодах.

На следующем этапе проходит обучение работе с ПТС (передвижной телевизионной станцией). Арбитры VAR знакомятся с находящимися там кнопками с тем, как действовать, что нажимать во время матча в игровых ситуациях.

Следующий этап также связан с обучением, причем больше с игровыми ситуациями на футбольном поле. Арбитр принимает решения, которые он принимал бы уже во время матча.

Еще один этап – работа в офлайн-режиме. Во время реальных поединков арбитры будут смотреть, как работают опытные арбитры VAR.

Необходимо пройти все эти этапы подготовки. В ней принимают участие полевые арбитры, арбитры VAR, находящиеся в ПТС-машине, и операторы. Все эти этапы следует пройти, чтобы принимать правильные решения на поле».

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Катерина Монзуль VAR судейство Комитет арбитров УАФ Украинская ассоциация футбола Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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