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Украина. Премьер лига
23 мая 2024, 14:46 |
1202
6

Монзуль распрощалась с судейской карьерой

Сейчас она полностью сосредоточится на должности функционера УАФ

23 мая 2024, 14:46 |
1202
6
Монзуль распрощалась с судейской карьерой
УАФ. Катерина Монзуль

Как стало известно Sport.ua, Катерина Монзуль не будет обслуживать футбольный женский турнир Олимпиады 2024 года во Франции, как планировалось ранее.

По информации нашего источника, украинка по разным причинам решила распрощаться с карьерой арбитра и свое будущее в футболе связывает с ролью наблюдателя арбитража.

Катерина Монзуль, которая возглавляет Комитет арбитров УАФ 25 мая, дебютирует как наблюдатель арбитража в поединке 30 тура чемпионата УПЛ между «Оболонью» и «Александрией».

В недалекой перспективе Катерина Монзуль будет представлять Украину в этой роли на международной арене, как это делал на протяжении многих лет ее предшественник в Комитете арбитров УАФ итальянец Лучано Лучи.

Монзуль неоднократно признавалась лучшим арбитром Украины. В феврале 2024 года она стала председателем комитета арбитров, который с 2015 года возглавлял итальянец Лучано Лучи. Также Катерина Монзуль вошла в состав обновленного Исполкома УАФ.

Ранее стал известен состав официальной делегации УАФ на Евро-2024.

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Катерина Монзуль инсайд Комитет арбитров УАФ судьи (арбитры)
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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Перець
Прикро  це наш П'єр Луїджі Коліна незнаєш як гра закінчиться,  інтрига була до кінця 
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Gargantua
вспомнилась сцена из "Эйса Вентуры..." где он после долгих колебаний уходит из буддийского монастыря 
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FunnyCat_____
Шахтёр будет устраивать прощальный матч для своей легенды?
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