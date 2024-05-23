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Чемпионат Европы
23 мая 2024, 12:52 | Обновлено 23 мая 2024, 12:53
946
3

Стал известен состав официальной делегации УАФ на Евро-2024

Функционеры поедут в Германию 15 июня

23 мая 2024, 12:52 | Обновлено 23 мая 2024, 12:53
946
3
Стал известен состав официальной делегации УАФ на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Как стало известно Sport.ua, в состав официальной делегации УАФ на чемпионат Европы в Германии войдут 29 функционеров, во главе с президентом УАФ Андреем Шевченко, первым вице-президентом Павлом Бойчуком, вице-президентом Александром Шевченко и генеральным секретарем Игорем Грищенко.

Также среди членов делегации 12 глав областных ассоциаций футбола, среди которых – Виталий Кварцяный, Игорь Гатаулин, Виктор Межейко, Василий Орлецкий, Тарас Клим, Игорь Хиблин и другие, председатель Комитета арбитров Екатерина Монзуль, председатель Комитета статуса и трансфера футболистов Евгения Ершова.

Прибытие официальной делегации УАФ в Германию запланировано на 16 июня.

Ранее стало известно, где сборная Украины будет готовиться к матчу с Германией.

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Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу Евро-2024 инсайд Виталий Кварцяный Игорь Гатауллин Виктор Межейко Василий Орлецкий Катерина Монзуль Андрей Шевченко Александр Шевченко Игорь Грищенко Павел Бойчук
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 3
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Xvalenok03
Против пенсионеров и женщин не возражаю.
Вызывает возражение, что столько чиновников едет нахаляву.
И все ли они пенсионеры?
П.С. А зачем это надо пенсионерам? Чему могут научится? Что полезного могут узнать для тренировочного процесса в командах?
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0
turist86
12 голів обласних асоціацій футболу хай їдуть за свій рахунок, як звичайні вболівальники 
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0
Iigor6583
Ну навіщо весь цей шлак везти на Євро-24, витрачати кошти на чинуш в цей нелегкий для України час. Керівник УАФ та комітету арбітрів і все, решту хай споглядають по ТВ. Всі решта, толку від них як з козла молока. 
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0
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