Стал известен состав официальной делегации УАФ на Евро-2024
Функционеры поедут в Германию 15 июня
Как стало известно Sport.ua, в состав официальной делегации УАФ на чемпионат Европы в Германии войдут 29 функционеров, во главе с президентом УАФ Андреем Шевченко, первым вице-президентом Павлом Бойчуком, вице-президентом Александром Шевченко и генеральным секретарем Игорем Грищенко.
Также среди членов делегации 12 глав областных ассоциаций футбола, среди которых – Виталий Кварцяный, Игорь Гатаулин, Виктор Межейко, Василий Орлецкий, Тарас Клим, Игорь Хиблин и другие, председатель Комитета арбитров Екатерина Монзуль, председатель Комитета статуса и трансфера футболистов Евгения Ершова.
Прибытие официальной делегации УАФ в Германию запланировано на 16 июня.
Ранее стало известно, где сборная Украины будет готовиться к матчу с Германией.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ноунейм из Франции, итальянская Золушка и, конечно же, «наша» испанская «Жирона»
Крис Алгиери объяснил, почему британцу нужно выходить на реванш
Вызывает возражение, что столько чиновников едет нахаляву.
И все ли они пенсионеры?
П.С. А зачем это надо пенсионерам? Чему могут научится? Что полезного могут узнать для тренировочного процесса в командах?