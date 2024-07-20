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UFC
20 июля 2024, 16:42 | Обновлено 20 июля 2024, 17:21
354
0

МАКГРЕГОР: «Молодой 16-летний парень. Я думаю, он находится в руках Бога»

Легендарный боец UFC ответил на вопросы, связанные с недавней победой Испании на Евро-2024

20 июля 2024, 16:42 | Обновлено 20 июля 2024, 17:21
354
0
МАКГРЕГОР: «Молодой 16-летний парень. Я думаю, он находится в руках Бога»
Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Макгрегор 

Легендарный ирландский боец UFC Конор Макгрегор ответил на вопросы, связанные с недавней победой Испании на Евро-2024.

«Я люблю Евро, я люблю Евро. Знаете, я болел за Испанию. Невероятно. Когда команда забивала им, они говорили: подождите, а потом – бум. Два гола за две минуты. Семь из семи побед. Это было абсолютно невероятно. Я болел за них, и они победили. Я поставил 83 000 евро перед турниром. Коэффициент был 11 к 1. Больше миллиона», – рассказал ирландец.

У него также нашлись слова для лучшего молодого игрока турнира, Ламина Ямала: «Молодой 16-летний парень. Я думаю, что он находится в руках Бога. Испанцы разгромили всех и они заслуженно победили».

Раннее мы сообщали, что Макгрегор похвастался победной ставкой на финал Евро-2024.

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Алексей Тиньков Источник: Mundo Deportivo
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