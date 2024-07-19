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  4. «Хейт будет всегда». Минай оценил шанс остаться в УПЛ вместо Днепра-1
Украина. Премьер лига
19 июля 2024, 19:48 |
146
2

«Хейт будет всегда». Минай оценил шанс остаться в УПЛ вместо Днепра-1

Ситуацию прокомментировал Мирослав Небесник

19 июля 2024, 19:48 |
146
2
«Хейт будет всегда». Минай оценил шанс остаться в УПЛ вместо Днепра-1
ФК Минай

Не исключено, что «Днепр-1», который был снят с чемпионата, заменит «Минай». Команда в минувшем сезоне вылетела в Первую лигу, однако вновь может случиться так, чтобы команда останется в элите.

Генеральный менеджер клуба Мирослав Небесник прокомментировал ситуацию вокруг возможного возвращения в УПЛ.

– Мирослав, прочитали, что большинство клубов УПЛ проголосовали за «Минай» в качестве замены «Днепру-1» в УПЛ. Хотим взять у вас комментарий по этому поводу.
– Мы тоже это прочитали. Пока это не официальная информация, нужно, чтобы решение утвердил Исполком УАФ. Если большинство клубов считают этот вариант справедливым и логичным, то у нас нет аргументов, чтобы с этим не согласиться. Но замечу, что «Минай» уважает позицию всех клубов, каждая из них имеет право на жизнь.

– Если бы большинство проголосовало за турнир четырех, «Минай» готов был в нем играть?
– Мы уважаем позицию каждого клуба и готовы выполнять любое решение, которое утвердит Исполком УАФ.

– Не боитесь хейта со стороны болельщиков других клубов, что «Минай» снова остался в УПЛ не по спортивному принципу?
– Хейт будет всегда. Любое решение – дискуссионное. Болельщики «Миная» были бы против, если бы «Минай» не учитывали в качестве замены. Если примут решение, что «Минай» останется в УПЛ, то будет хейт со стороны поклонников клубов, тоже условно на это претендовавших. Это естественный процесс.

– Кто будет тренировать команду, если ФК «Минай» останется в УПЛ?
– Тот, кто имеет действующий контракт, – Желько Любенович. Никаких разговоров или решений на этот счет в клубе не могло быть. Наш тренер готовит команду к сезону, провел сбор, никаких вопросов к нему нет.

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чемпионат Украины по футболу снятие с чемпионата Украинская Премьер-лига Минай Днепр-1 Мирослав Небесник
Иван Зинченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 3
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OtsoCity
М1925 буде грати в упл, минай за київську котлету, та за готель здає матчі лайну суркисів (динамо)
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Boodya
Хейт буде через стадіон, який не пройде чесну атестацію.
І я вважаю Минай на цей хейт цілком заслуговуєте 
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