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Чемпионат мира
19 июля 2024, 17:55 | Обновлено 19 июля 2024, 17:57
222
0

ОФИЦИАЛЬНО. Испания представила список стадионов на чемпионат мира 2030

«Мундиаль» пройдет на территории Испании, Португалии и Марокко

19 июля 2024, 17:55 | Обновлено 19 июля 2024, 17:57
222
0
ОФИЦИАЛЬНО. Испания представила список стадионов на чемпионат мира 2030
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольная федерация Испании представила список стадионов, которые будут готовы принять матчи чемпионат мира 2030.

Всего от «фурии роха» будет 11 стадионов-кандидатов на проведение ЧМ-2030.

В список стадионов от Испании вошли: «Камп Ноу» («Барселона»), «Сантьяго Бернабеу» («Реал Мадрид»), «Метрополитано» («Атлетико Мадрид»), «RCDE Стэдиум» («Эспаньол»), «Ла Картуха» (стадион национальной сборной Испании), «Сан-Мамес» («Атлетик Бильбао»), «Ла Росаледа» («Малага»), «Ромареда» («Сарагоса»), «Риасор» («Депортиво Ла-Корунья»), «Аноэта» («Реал Сосьедад»), «Гран-Канария» («Лас-Пальмас»).

Список был отправлен в ФИФА. Далее уже главная футбольная организация должна будет утвердить эти стадионы.

«Мундиаль» 2030 пройдет на территории Испании, Португалии и Марокко. Всего турнир примут 20 стадионов. 11 в Испании, 6 в Португалии и 3 в Марокко.

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Испания ФИФА Португалия стадион Сантьяго Бернабеу Марокко ЧМ-2030 по футболу
Алексей Тиньков Источник: RFEF
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