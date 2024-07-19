Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фабрегас официально стал главным тренером новичка Серии А
Италия
19 июля 2024, 16:54 |
705
0

Фабрегас официально стал главным тренером новичка Серии А

До этого испанец числился ассистентом главного тренера

19 июля 2024, 16:54 |
705
0
Фабрегас официально стал главным тренером новичка Серии А
ФК Комо. Сеск Фабрегас

Новичок Серии А «Комо» официально сообщил о продлении контракта с наставником команды Сеском Фабрегасом. Новое соглашение рассчитано на четыре года – до лета 2028 года.

Отметим, что официально главным тренером «Комо» Фабрегас стал только сейчас. До этого 37-летний испанский специалист числился ассистентом главного тренера из-за отсутствия диплома соответствующей категории.

Формально главным тренером «Комо» до сегодняшнего дня был Осиан Робертс. Теперь он переведен на должность руководителя отдела развития клуба.

По теме:
Капитан Барселоны, вероятнее всего, не останется в клубе
ОФИЦИАЛЬНО. Ветеран сборной Бельгии продлил контракт с Андерлехтом
ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал новый контракт с 5-кратным победителем ЛЧ
Сеск Фабрегас Комо продление контракта
Олег Дидух Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карпаты определились с новым тренером и датой презентации
Футбол | 18 июля 2024, 21:54 2
Карпаты определились с новым тренером и датой презентации
Карпаты определились с новым тренером и датой презентации

О назначении Лупашко должны объявить в пятницу

Месси – 3-й, Роналду не в топ-10. Рейтинг лучших спортсменов XXI века
Футбол | 19 июля 2024, 07:05 17
Месси – 3-й, Роналду не в топ-10. Рейтинг лучших спортсменов XXI века
Месси – 3-й, Роналду не в топ-10. Рейтинг лучших спортсменов XXI века

Лучшим спортсменом был признан Майкл Фелпс

Церемония открытия Олимпийских игр 2024 на грани срыва. Известны детали
Олимпийские игры | 19.07.2024, 02:06
Церемония открытия Олимпийских игр 2024 на грани срыва. Известны детали
Церемония открытия Олимпийских игр 2024 на грани срыва. Известны детали
«Хоть бы мозги включил». В Днепре-1 рассказали, мог ли Носов купить клуб
Футбол | 19.07.2024, 16:03
«Хоть бы мозги включил». В Днепре-1 рассказали, мог ли Носов купить клуб
«Хоть бы мозги включил». В Днепре-1 рассказали, мог ли Носов купить клуб
Кто заменит Днепр-1? УПЛ склоняется к мини-турниру
Футбол | 19.07.2024, 12:32
Кто заменит Днепр-1? УПЛ склоняется к мини-турниру
Кто заменит Днепр-1? УПЛ склоняется к мини-турниру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
18.07.2024, 21:30 2
Футбол
Клуб УПЛ предложил пожизненно дисквалифицировать директора Днепра-1
Клуб УПЛ предложил пожизненно дисквалифицировать директора Днепра-1
18.07.2024, 00:23 9
Футбол
«Он нашел ключ!» Чжилей сделал уверенный прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он нашел ключ!» Чжилей сделал уверенный прогноз на реванш Усик – Фьюри
18.07.2024, 18:47 1
Бокс
Украина U-23 упустила победу в матче с Парагваем, Фесюн отбил два пенальти
Украина U-23 упустила победу в матче с Парагваем, Фесюн отбил два пенальти
18.07.2024, 21:06 2
Футбол
Уже без Маркевича. Карпаты провели контрольный матч с 6 голами
Уже без Маркевича. Карпаты провели контрольный матч с 6 голами
17.07.2024, 19:20 7
Футбол
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
18.07.2024, 13:29 1
Бокс
Кто опередил Зидана? Рейтинг лучших футболистов в истории Реала
Кто опередил Зидана? Рейтинг лучших футболистов в истории Реала
18.07.2024, 03:14 1
Футбол
Экс-чемпион мира назвал боксера, который сможет превзойти Леннокса Льюиса
Экс-чемпион мира назвал боксера, который сможет превзойти Леннокса Льюиса
19.07.2024, 07:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем