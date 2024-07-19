Италия19 июля 2024, 16:54 |
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Фабрегас официально стал главным тренером новичка Серии А
До этого испанец числился ассистентом главного тренера
19 июля 2024, 16:54 |
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Новичок Серии А «Комо» официально сообщил о продлении контракта с наставником команды Сеском Фабрегасом. Новое соглашение рассчитано на четыре года – до лета 2028 года.
Отметим, что официально главным тренером «Комо» Фабрегас стал только сейчас. До этого 37-летний испанский специалист числился ассистентом главного тренера из-за отсутствия диплома соответствующей категории.
Формально главным тренером «Комо» до сегодняшнего дня был Осиан Робертс. Теперь он переведен на должность руководителя отдела развития клуба.
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