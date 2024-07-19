Надаль рассказал, когда примет решение, сыграет ли на US Open

Звездный теннисист Рафаэль Надаль рассказал, сыграет ли на US Open в этом сезоне.

Ранее Рафа заявился на последний мейджор в сезоне по защищенному рейтингу.

«Мне нужно было заявиться, чтобы у меня была возможность выбора. Я приму решение после Олимпиады. Я сыграю на Кубке Лэйвера, но пока совсем не уверен, что приеду в Нью-Йорк», – сказал испанец.

Отметим, что Рафаэль Надаль четыре раза выиграл Открытый чемпионат США (2010, 2013, 2017, 2019).