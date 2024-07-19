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US Open
19 июля 2024, 15:18 | Обновлено 19 июля 2024, 15:28
69
0

Надаль рассказал, когда примет решение, сыграет ли на US Open

Испанский теннисист заявился на турнир, но это не значит, что он там выступит

19 июля 2024, 15:18 | Обновлено 19 июля 2024, 15:28
69
0
Надаль рассказал, когда примет решение, сыграет ли на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Звездный теннисист Рафаэль Надаль рассказал, сыграет ли на US Open в этом сезоне.

Ранее Рафа заявился на последний мейджор в сезоне по защищенному рейтингу.

«Мне нужно было заявиться, чтобы у меня была возможность выбора. Я приму решение после Олимпиады. Я сыграю на Кубке Лэйвера, но пока совсем не уверен, что приеду в Нью-Йорк», – сказал испанец.

Отметим, что Рафаэль Надаль четыре раза выиграл Открытый чемпионат США (2010, 2013, 2017, 2019).

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Рафаэль Надаль
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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