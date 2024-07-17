US Open17 июля 2024, 13:20 | Обновлено 17 июля 2024, 14:37
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Надаль сыграет на US Open 2024
Рафаэль заявился по защищенному рейтингу
17 июля 2024, 13:20 | Обновлено 17 июля 2024, 14:37
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Четырехкратный чемпион US Open Рафаэль Надаль заявился на последний мейджор в сезоне по защищенному рейтингу.
Кроме Надаля, таким правом воспользовались: Пабло Каррено Буста, Денис Шаповалов, Рейлли Опелка, Сун Ву Квон и Доминик Штрикер.
Отметим, что Рафа во вторник сыграл первый поединок после Ролан Гаррос, победно стартовав в Бостаде.
Надаль побеждал на кортах Нью-Йорка в 2010-м, 2013-м, 2017-м и 2019-м.
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