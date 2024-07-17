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  4. ВИДЕО. Надаль обыграл сына легендарного теннисиста на турнире в Швеции
ATP
17 июля 2024, 12:15 | Обновлено 17 июля 2024, 12:21
428
0

ВИДЕО. Надаль обыграл сына легендарного теннисиста на турнире в Швеции

Рафа оказался сильнее 21-летнего Лео Борга в Бостаде

17 июля 2024, 12:15 | Обновлено 17 июля 2024, 12:21
428
0
ВИДЕО. Надаль обыграл сына легендарного теннисиста на турнире в Швеции
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (№261 ATP) пробился во второй раунд одиночного разряда на грунтовом турнире ATP 250 в Бостаде (Швеция).

В первом раунде Рафа победил 21-летнего сына Бьорна Борга Лео Борга (№461 ATP), который получил wild card в основу.

Бостад. Первый круг
Рафаэль Надаль (Испания) – Лео Борг (Швеция) – 6:3, 6:4

Во втором круге испанец сыграет c 42-й ракеткой мира Кэмероном Норри из Великобритании.

Отметим, что Надаль сыграл первый матч после Ролан Гаррос.

Бьорн Борг – бывшая первая ракетка мира. 11-кратный победитель турниров Grand Slam.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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