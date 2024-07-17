ВИДЕО. Надаль обыграл сына легендарного теннисиста на турнире в Швеции
Рафа оказался сильнее 21-летнего Лео Борга в Бостаде
Испанский теннисист Рафаэль Надаль (№261 ATP) пробился во второй раунд одиночного разряда на грунтовом турнире ATP 250 в Бостаде (Швеция).
В первом раунде Рафа победил 21-летнего сына Бьорна Борга Лео Борга (№461 ATP), который получил wild card в основу.
Бостад. Первый круг
Рафаэль Надаль (Испания) – Лео Борг (Швеция) – 6:3, 6:4
Во втором круге испанец сыграет c 42-й ракеткой мира Кэмероном Норри из Великобритании.
Отметим, что Надаль сыграл первый матч после Ролан Гаррос.
Бьорн Борг – бывшая первая ракетка мира. 11-кратный победитель турниров Grand Slam.
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