Брат Беллингема был предложен Лацио
Джоб Беллингем может покинуть «Сандерленд»
Римскому «Лацио» был предложен атакующий полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем – родной брат звезды «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема. Об этом сообщает Sly Sports.
По их информации, пока что прямых переговоров между сторонами нет, «Лацио» оценивает кандидатуру Беллингема-младшего.
Трансферная стоимость Джоба Беллингема оценивается в 12 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 на счету 19-летнего хавбека 7 голов и 1 ассист в 45 матчах Чемпионшипа за «Сандерленд».
Ранее сообщалось об интересе к Беллингему со стороны двух клубов АПЛ.
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