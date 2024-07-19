Брат Беллингема был предложен Лацио

Римскому «Лацио» был предложен атакующий полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем – родной брат звезды «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема. Об этом сообщает Sly Sports.

По их информации, пока что прямых переговоров между сторонами нет, «Лацио» оценивает кандидатуру Беллингема-младшего.

Трансферная стоимость Джоба Беллингема оценивается в 12 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 на счету 19-летнего хавбека 7 голов и 1 ассист в 45 матчах Чемпионшипа за «Сандерленд».

Ранее сообщалось об интересе к Беллингему со стороны двух клубов АПЛ.