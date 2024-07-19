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Италия
19 июля 2024, 14:46 | Обновлено 19 июля 2024, 14:47
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0

Брат Беллингема был предложен Лацио

Джоб Беллингем может покинуть «Сандерленд»

19 июля 2024, 14:46 | Обновлено 19 июля 2024, 14:47
170
0
Брат Беллингема был предложен Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. Джоб Беллингем

Римскому «Лацио» был предложен атакующий полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем – родной брат звезды «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема. Об этом сообщает Sly Sports.

По их информации, пока что прямых переговоров между сторонами нет, «Лацио» оценивает кандидатуру Беллингема-младшего.

Трансферная стоимость Джоба Беллингема оценивается в 12 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 на счету 19-летнего хавбека 7 голов и 1 ассист в 45 матчах Чемпионшипа за «Сандерленд».

Ранее сообщалось об интересе к Беллингему со стороны двух клубов АПЛ.

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Джоб Беллингем Сандерленд Лацио трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Sky Sports
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