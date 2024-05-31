Брат Беллингема заинтересовал два клубы АПЛ. За один из них играет украинец

Молодой талант «Сандерленда» Джоб Беллингем заинтересовал клуб АПЛ «Кристал Пэлас», пишет инсайдер Фабрицио Романо.

«Орлы» ведут переговоры о атакующего полузащитника. В его подписании заинтересован главный тренер лондонского клуба Оливер Гласнер.

Согласно информации The Athletic, в трансфере Джоба также заинтересован «Брентфорд», за который играет украинец Егор Ярмолюк. Игрок отвечает трансферной модели клуба, которая предусматривает подписание и развитие молодых футболистов.

Беллингем выступает за «Сандерленд» с лета прошлого года. Его подписали из «Бирмингема». Джоб сыграл за «черных которов» во всех турнирах 47 матчей и забил 7 голов. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 млн евро.

Джоб – младший брат звезды сборной Англии и мадридского «Реала» Джуда Беллингема.