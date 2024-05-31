Брат Беллингема заинтересовал два клубы АПЛ. За один из них играет украинец
Джоб Беллингем пойдет на повышение
Молодой талант «Сандерленда» Джоб Беллингем заинтересовал клуб АПЛ «Кристал Пэлас», пишет инсайдер Фабрицио Романо.
«Орлы» ведут переговоры о атакующего полузащитника. В его подписании заинтересован главный тренер лондонского клуба Оливер Гласнер.
Согласно информации The Athletic, в трансфере Джоба также заинтересован «Брентфорд», за который играет украинец Егор Ярмолюк. Игрок отвечает трансферной модели клуба, которая предусматривает подписание и развитие молодых футболистов.
Беллингем выступает за «Сандерленд» с лета прошлого года. Его подписали из «Бирмингема». Джоб сыграл за «черных которов» во всех турнирах 47 матчей и забил 7 голов. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 млн евро.
Джоб – младший брат звезды сборной Англии и мадридского «Реала» Джуда Беллингема.
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