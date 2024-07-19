Манчестер Сити определился с ценой на Альвареса

«Манчестер Сити» определился с ценой на форварда сборной Аргентины Хулиана Альвареса. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, чемпионы Англии считают Альвареса важным игроком и готовы продать его лишь за сумму в 75-80 миллионов евро. Также «Манчестер Сити» не хочет продавать 24-летнего форварда в другой клуб АПЛ.

Ранее сообщалось об интересе к Альваресу со стороны «Атлетико» Мадрид. В сезоне 2023/24 Хулиан Альварес провел 54 матча на клубном уровне, отметившись 19 забитыми мячами и 13 голевыми передачами.