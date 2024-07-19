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Англия
19 июля 2024, 13:41 | Обновлено 19 июля 2024, 15:03
898
0

Манчестер Сити определился с ценой на Альвареса

Чемпионы Англии не хотят продавать игрока другому клубу АПЛ

19 июля 2024, 13:41 | Обновлено 19 июля 2024, 15:03
898
0
Манчестер Сити определился с ценой на Альвареса
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

«Манчестер Сити» определился с ценой на форварда сборной Аргентины Хулиана Альвареса. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, чемпионы Англии считают Альвареса важным игроком и готовы продать его лишь за сумму в 75-80 миллионов евро. Также «Манчестер Сити» не хочет продавать 24-летнего форварда в другой клуб АПЛ.

Ранее сообщалось об интересе к Альваресу со стороны «Атлетико» Мадрид. В сезоне 2023/24 Хулиан Альварес провел 54 матча на клубном уровне, отметившись 19 забитыми мячами и 13 голевыми передачами.

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Манчестер Сити Хулиан Альварес трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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